100 Jahre Sportverein Ohmenhausen - so wird gefeiert

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Mit den Jubiläen geht’s in Ohmenhausen Schlag auf Schlag: 2022 feierte der Ort sein 750-jähriges Bestehen, 2023 der Sportverein Ohmenhausen (SVO) sein 100-jähriges. Sportlich wie der Verein ist auch das Geburtstagsprogramm. Es startet im Mai und endet am 23. Juli nach einem langen Festwochenende. »Party ist angesagt«, fasste SVO-Vorsitzender Stephan Sikorski in der jüngsten Bezirksgemeinderat-Sitzung die geballten Feierlichkeiten zusammen.

Die Vorbereitungen fürs Jubiläum laufen auf Hochtouren, einen kleinen Einblick über die geplanten Festivitäten konnte Sikorski den Bezirksgemeinderäten aber schon geben. Jede der vier SVO-Abteilungen steuert an einem Wochenende einen Beitrag bei, bevor es Ende Juli dann gemeinsam mit den Festlichkeiten in die Vollen geht. Den Auftakt macht ab 20. Mai die Frauengymnastikabteilung, die unter anderem eine Ausstellung über die Geschichte des Vereins in der Dorfschule präsentieren wird. Am 17. Juni ist die Freizeitsport- und Leichtathletikabteilung dran, deren traditioneller Frühjahrslauf ein Jubiläumslauf wird.

Im Juli geht’s dann Schlag auf Schlag. Zunächst auf den Sandplätzen der Tennisabteilung, die am ersten Wochenende des Monats unter anderem einen Tag der offenen Tür mit Rahmenprogramm plant. Von 14. bis 16. Juli sind die Kicker dran, die ein Elf-Meter-Turnier und vieles andere mehr organisieren.

Das Beste kommt am Schluss: das große Jubiläumsfest, das schon am Mittwoch, 19. Juli, mit einer Disco für die Jüngeren beginnt. Tags drauf tritt die Theatergruppe »Herzdropfa« auf, am Freitag die Live-Band »fuenfkommanull«. Am Samstagabend folgt der offizielle Festakt mit Ansprachen, Ehrungen, Aufführungen und Musik. Am Sonntag, 23. Juli, enden die langen Jubiläumsfeierlichkeiten dann mit Frühschoppen, Kinderprogramm, einem Fußballspiel des SVO mit dem SSV Reutlingen und anderem mehr.

Danach, schätzt SVO-Vorsitzender Stephan Sikorski, ist Erholung angesagt. Aber jetzt erst mal, so Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle, »nur Vorfreude, keine Frage«. (keg)