1.000 Studierende beginnen Erstsemester an der Hochschule Reutlingen

REUTLINGEN. In dieser Woche starten mehr als 1.000 Erstsemester-Studierende in das Wintersemester 2023 an der Hochschule Reutlingen – damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht an. In den Fakultäten Life Sciences, Informatik, Technik sowie Texoversum Fakultät Textil wurden sie begrüßt.

Die ESB Business School startete in einigen Studiengängen traditionell zwei Wochen früher mit ihrem Lehrbetrieb und begrüßte bereits im September Studierende aus aller Welt.

Los ging es am Montagmorgen beim sogenannten Markt der Möglichkeiten in der Aula der Hochschule. Vor Ort konnten sich die Studierenden über die zahlreichen zentralen Services informieren. Darunter unter anderem das Lernzentrum, der Hochschulsport sowie das Reutlingen International Office. Im Anschluss daran ging es mit den Begrüßungen und Programmen in den Fakultäten weiter.

Bereits zwei Wochen vor offiziellem Semesterstart besuchten rund 400 Studierende vorbereitende Veranstaltungen und Grundlagenkurse in Mathematik, Physik, Informatik und Chemie. Das Institut für Fremdsprachen bot internationalen Studierenden Intensivkurse in Deutsch an.

An den fünf Fakultäten der Hochschule sind rund 160 Professorinnen und Professoren tätig. In den Rankings erzielt die Hochschule in den Bereichen Lehre, Forschung, Internationalität und Gründungen regelmäßig Spitzenergebnisse. (eg)