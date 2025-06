Über 400 Teilnehmer beim Achalm-Cup im Wellenfreibad Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am kommenden Wochenende, 28. und 29. Juni, veranstaltet die Schwimm-Sport-Gemeinschaft (SSG) Reutlingen-Tübingen zum nunmehr 41. Mal den bei den Schwimmabteilungen in Baden-Württemberg sehr begehrten und beliebten Achalm-Cup im Wellenfreibad Reutlingen.

Es haben sich wieder mehr als zwanzig Vereine mit deutlich über 400 Schwimmerinnen und Schwimmern angemeldet. Die Sportler werden in verschiedenen Wettbewerben an den Start gehen, um sich auf die Jagd nach Bestzeiten und natürlich auch auf Medaillen und Podestplätze zu machen.

Spannende Finals

Das Highlight, die 100-Meter-Finals der offenen Klasse und die Jugendfinals finden am Samstag ab 16 Uhr sowie am Sonntag ab 15.15 Uhr statt. Am Samstag können sich die Zuschauer zudem auf die 100 Meter Freistil- und 100 Meter Brust-Finals freuen. Am Sonntag locken dann die Finals über 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling. Das Sportbecken (50-Meter-Becken) ist aus diesem Grund am Samstag von 8 bis 20 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18.30 Uhr für diese Veranstaltung reserviert und für den Publikumsverkehr gesperrt: Es steht für den öffentlichen Badebetrieb nicht zur Verfügung.

Alle anderen Becken, namentlich das Springerbecken, Wellenbecken und Nichtschwimmerbecken stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Die SSG Reutlingen-Tübingen und die Reutlinger Bäder bitten um Verständnis für diese Einschränkung, wünschen allen Teilnehmern aus nah und fern einen erfolgreichen Wettkampf. Außerdem laden sie die Bevölkerung ein, sich dieses sportlichen Event direkt vor Ort anzuschauen. (eg)

