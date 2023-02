Zwiefalten krönt Burggrafenpaar Adrian II. und Sophie I.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Mit Adrian II. und seiner Lieblichkeit Burggräfin Sophie I. hat die Narrenzunft Rälle Zwiefalten ein junges Burggrafenpaar gefunden. Beide sind von Kindesbeinen an als Narrensamen aktiv in die Zwiefalter Fasnet gestartet. Inthronisiert werden die beiden beim 1. Zunftball der Narrenzunft am Samstag, 11. Februar, in der Rentalhalle.

Adrian II. (20) ist im Privatleben in der Ausbildung zum Steuerfachgehilfen. Sophie I. hat im vergangenen Jahr das Abitur gemacht und startet im September ein duales Studium. Beide sind in vielen Bereichen aktiv, ob im Jugendforum, dem Jugendkomitee der Partnerschaft Zwiefalten/La Tessoualle, der TSG oder in anderen Gruppierungen. Adrian kickt beim Fußball mit und Sophie spielt das Saxofon.

Die beiden sind während der Fasnetstage die höchsten Repräsentanten der Zwiefalter Fasnet. Höhepunkt ist sicherlich die Amtsübernahme von Bürgermeisterin Alexandra Hepp und die Übergabe des Rathausschlüssels am Glombigen Donnerstag. Aktuell arbeiten die beiden ein Regierungsprogramm aus. Auch bei den Zunftbällen werden sie mit auftreten, wenn eine neue Jugendgruppe einen eigenen Programmpunkt präsentiert. Bei der traditionellen Zwiefalter Hausfasnet wird das Burggrafenpaar sich zusammen mit vielen Narren am närrischen Treiben beteiligen und erfreuen. (ht)