Traktor bei Zwiefalten unbefugt in Gebrauch genommen

SONDERBUCH. Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstagmittag 12 Uhr bis Montagmorgen 8.30 Uhr einen Traktor in einem Steinbruch unbefugt in Gebrauch genommen. Das Fahrzeug wurde danach wieder auf dem Firmengelände abgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde auch die angebaute Steinsäge in Betrieb genommen und dabei mutmaßlich beschädigt.

Des Weiteren wurde aus dem ursprünglich abgeschlossenen, von den Tätern jedoch geöffneten Führerhaus, ein Werkzeugkasten entwendet. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden, könnte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und bittet unter (07373/92123-0) um sachdienliche Hinweise. (pol)