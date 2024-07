Bakterienbefall: Trinkwasser in Zwiefalten wird gechlort

Leitungswasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas.

ZWIEFALTEN. Das Trinkwasser im Bereich Zwiefalten, Baach, Gossenzugen, Attenhöfen und Sonderbuch weist bakterielle Verunreinigungen auf. Auf Anordnung des Gesundheitsamts wird dem Trinkwasser vorübergehend Chlor als Zusatzstoff zur Desinfektion zugegeben. Dadurch kann es zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen. Gesundheitliche Bedenken bestehen nicht, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Das Trinkwasser kann uneingeschränkt genutzt werden. Die Chlorung begann am Mittwochnachmittag und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 26. Juli. Fragen dazu beantworten Julian Jedrysiak (Albwasserversorgungsgruppe VII), Telefon 07373 2816, oder Sarah Kloker von der Gemeinde Zwiefalten, Telefon 07373 205-15. Die Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an sarah.kloker@zwiefalten.de möglich. (eg)