Wie Münsinger Jugendliche die Alpen überquerten

MÜNSINGEN. Eine Woche vollgepackt mit spannenden Erlebnissen, neuen Erfahrungen, großen Anstrengungen, jeder Menge Spaß in der Gruppe und viel Grund, stolz zu sein, liegt hinter ihnen. Zwölf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren haben die Alpen zu Fuß überquert.

Schon zum achten Mal organisierte die Oberlin Jugendhilfe der BruderhausDiakonie eine siebentägige Bergtour für Münsinger Jugendliche. Unter Leitung von Sven Graul und Dominik Müller sowie der Bergführerin Uschi Günzler von der Alpinschule Oberstdorf wurde in diesem Jahr die klassische E5-Route auf dem Europäischen Fernwanderweg E5 in sechs Tagen von Oberstdorf ins italienische Meran gewählt.

Die Tour führte in Etappen von sieben bis acht Stunden von den blühenden Bergwiesen des Allgäus über die Lechtaler Berge zu den Ötztalern und nach Südtirol. Die Gruppe erlebte, wie sich die Dialekte der Bewohner, die Bauweisen ihrer Häuser und die Landschaft selbst von Tag zu Tag änderte. Übernachtet wurde in Berghütten meist über 2.000 Meter über Meereshöhe. Fasziniert waren alle schon morgens nach dem Aufwachen beim Blick aus dem Fenster auf die Berge und auf die Gletscher, obwohl Aufstehen schon um 5.30 Uhr, Frühstück um 6 Uhr und Abmarsch mit gepackten Rucksäcken um 7 Uhr waren. Die Jugendlichen entwickelten schnell eine beachtliche Routine. Dafür war auf den Hütten jedoch bereits um 22 Uhr Hüttenruhe angesagt. Am ersten Abend fiel das noch schwer, an den anderen Abenden siegte die Müdigkeit.

Die Jugendgruppe fiel auf. Bei der E5-Tour übernachten die meisten Wanderer in den gleichen Hütten, sodass die Jugendlichen immer mit »Hallo« auf der Hütte begrüßt wurden. Das schweißte die Gruppe genauso zusammen wie die Wanderungen von meist etwa 1.000 Metern im Anstieg und bis zu 1.900 Metern im Abstieg. Bergführerin Uschi Günzler schaffte es, ein Tempo zu gehen, bei dem die Gruppe immer zusammenblieb. In der Gruppe entstand eine echte Gemeinschaft. Abends auf der Hütte waren die Anstrengungen des Tages nach einem guten Essen eh schnell vergessen und alle saßen noch an einem Tisch und machten Spiele.

Auch nach der achten Bergtour mit Jugendlichen ist Sven Graul von den Möglichkeiten, die sie bietet, überzeugt. »Die Bergtour fördert Eigenschaften und Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen, Biss, Zielstrebigkeit, Motivation, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Fokussierung auf das Wesentliche, Genügsamkeit und Verzicht sowie das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das eigene Leistungsvermögen, wenn man sich anstrengt. All das ist wichtig auf dem Weg zum Erwachsenwerden.« (eg)