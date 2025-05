Welche Projekte auf der Alb gefördert werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Leader ist ein Förderprogramm, mit dem Projekte zur Weiterentwicklung der Region unterstützt werden. Dafür stellen die Europäische Union sowie das Land Baden-Württemberg Geld zur Verfügung, für dieses Jahr hatte der Leader-Beirat Mittlere Alb über elf Projektanträge zu entscheiden, fünf Anträge haben einen Zuschlag erhalten. Zusammen bekommen diese fast 355.000 Euro EU-Mittel und rund 172.000 Euro Landesmittel.

Physio-Z – Z wie Zukunft Das Physio-Z, Zentrum für Physiotherapie in Engstingen, leistet seit über 30 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Mittlerweile sind die Räumlichkeiten zu klein. Im Bestandsgebäude steht eine Produktionshalle seit Kurzem leer, diese wird umgebaut und für Angebote in den Bereichen Prävention, Nachsorge, Training und Fitness nutzbar gemacht. Durch die Erweiterung werden Arbeitsplätze und ein barrierefreier Zugang geschaffen.

Beurener Genussmarkt Die Regionalvermarktung Beuren, eine Genossenschaft, bestehend aus neun Landwirten und der Gemeinde Beuren, wird bei der Therme einen Genussmarkt schaffen. Es handelt sich um einen Selbstbedienungsladen mit regionalen Produkten wie Fleischerzeugnissen, Fruchtaufstrichen, Obst, Nudeln, Eiern, Linsen und Spirituosen. Auch externe Anbieter sollen die Möglichkeit erhalten, regional erzeugte Lebensmittel oder andere Waren, zum Beispiel aus dem Bereich Kunsthandwerk zu verkaufen.

Neuausrichtung der Marke Albkorn Die Erzeugergemeinschaft Albkorn hat sich der regionalen Wertschöpfung auf allen Ebenen verschrieben. Es wird die Umsetzung eines ganzheitlichen Konzepts zur Neuausrichtung der Marke Albkorn und zur Erarbeitung neuer Werbestrategien gefördert. Auf dieser Grundlage wird der mediale Auftritt (Homepage und Social Media) neu designt. So soll die Marke präsenter werden, sich von Mitbewerbern abheben und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verbessert werden.

Regionales Handwerk Ein ehemals für die textile Produktion genutztes Gewerbeobjekt in Melchingen steht derzeit teilweise leer und soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ein Elektrobetrieb der Region hatte Interesse bekundet, die leerstehenden Räumlichkeiten langfristig nutzen zu wollen. Der neue Betriebsstandort in Melchingen eröffnet die Perspektive, neue Arbeitsplätze schaffen zu können. Dank dieser Modernisierung sowie der Ansiedelung eines neuen Betriebs werden die Gemeinde belebt und Leerstand beseitigt.-

Inklusive Bewegungsanlage In Trochtelfingen gibt es wenig Infrastruktur für Kinder und junge Menschen. Eine Initiative aus Bürgern, Lehrkräften und Angestellten der Stadtverwaltung hat die Idee einer Bewegungsanlage ausgearbeitet. Der Platz soll Menschen, insbesondere Kinder, zusammenbringen und ein inklusives Miteinander fördern. Entstehen wird eine Spiellandschaft mit Kletterseilanlage, rollstuhlgerechtem Karussell sowie Sitzflächen. Durch die inklusive Gestaltung wird gewährleistet, dass Kinder und Begleitpersonen mit und ohne Einschränkungen die Anlage gleichermaßen nutzen können. (eg)