So war das Jahr 2025 für die Feuerwehr Münsingen

MÜNSINGEN. »Bei unseren Einsätzen 2025 konnten wir 32 Personen retten, für zwei Menschen kam leider jede Hilfe zu spät.« Das sagte Christoph Belz, Abteilungskommandant der Feuerwehr Münsingen, Abteilung Stadtmitte, in der Jahreshauptversammlung. Unterm Strich sei es ein »ruhiges Jahr« gewesen, das phasenweise stressig gewesen sei, da innerhalb kürzester Zeit mehrere Einsätze hintereinander gewesen seien.

145-mal mussten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr zu technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen ausrücken. Rechnet man die 29 Einsätze dazu, die die Gesamtfeuerwehr hatte, wurden die Männer und Frauen zu insgesamt 174 Einsätzen alarmiert. Zum Vergleich: 2024 waren es 131 Abteilungs- und 30 Gesamtfeuerwehreinsätze, zusammengerechnet 161.

Vier Einsätze an einem Tag

Während seines Rückblicks erinnerte Brandamtmann Belz an einige Einsätze. Unter anderem sprach er den »auf der Anfahrt spektakulär aussehenden Brand« in einem Metall verarbeitenden Betrieb in Mehrstetten im Juni an. Das war nicht die einzige Amtshilfe dort. Ende Dezember halfen die Feuerwehrleute mit, in der Ulmer Straße einen Geräteschuppen zu löschen. Einen der zeitaufwendigsten Einsätze hatten sie Ende Juli, als ein Lkw im Münsinger Industriegebiet brannte. Wegen auslaufender Betriebsstoffe waren die Feuerwehrleute bis zu zehn Stunden im Einsatz.

Nicht aus dem Kopf geht ihm bis heute der Einsatz im November im Alten Lager während der Verbrauchermesse »schön & gut«, als bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt wurden. Manche Schaulustige hätten sich unmöglich verhalten und den Rettungseinsatz behindert, schilderte er. Zudem erinnerte Belz an den Verkehrsunfall vergangenen Monat auf der Seeburger Steige. Dort waren zwei Transporter zusammengestoßen. Ein Fahrer musste aus der völlig zertrümmerten Fahrerkabine befreit werden. »Wie durch ein Wunder war er nur leicht verletzt«, freute sich Belz.

Auch erinnerte er an den 24. November. An diesem Tag mussten er und seine Kameraden zu vier Einsätzen ausrücken: zu einem Wasserschaden in Buttenhausen, zu zwei Verkehrsunfällen in Buttenhausen und Breithülen sowie zu einem Küchenbrand in Münsingen. »Zusammengerechnet erbrachten wir 1.224,51 Einsatzstunden«, hat Belz ermittelt. Die meisten Einsätze hatte die Abteilung im Mai (21) und im November (16), die wenigsten im Februar (5). Die Wochenstatistik brachte es ans Tageslicht. Die meisten Einsätze gab es samstags, die wenigsten Einsätze dienstags.

Besuche an Bildungsstätten

Rechnet man die Einsätze, die Dienste sowie die Aus- und Fortbildungen zusammen, hat die Abteilung Stadtmitte »3.175,51 Stunden für den Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger erbracht«. Das sind laut Abteilungskommandant »umgerechnet 132 Tage«. Dazu zählen auch die Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den örtlichen Schulen und Kindergärten sowie die Ausbildung städtischer Mitarbeitenden zu Brandschutzhelfern. Diese Dienste werden neben den Einsatz- und Übungsdiensten absolviert, erinnerte Belz und sprach »Lob und Dank« aus.

Auch bedankte er sich bei der Stadt, die der Abteilung 2025 ein neues Löschgruppenfahrzeug 20 spendiert hat. Das alte, das knapp 25 Jahre auf dem Buckel hatte, erhielten die Kameraden in der ungarischen Partnerstadt Mezöbereny.

Um den Nachwuchs brauchen sich die Floriansjünger in Münsingen keine Ge-danken machen. Die Feuerwehr Münsingen, Abteilung Stadtmitte, zählt 59 aktive Einsatzkräfte. Die Jugendfeuerwehr hat aktuell 37 Mitglieder im Alter von 11 bis 17 Jahren. Der 2019 ins Leben gerufenen Kinderfeuerwehr gehören 16 sechs- bis zehnjährige Jungen und Mädchen an. Drei Männer sind in der Altersabteilung. »Wir haben eine motivierte, engagierte und leistungsstarke Truppe«, lobte Belz seine Kameraden.

Jugendgruppenleiter Oberfeuerwehrmann Marcel Fischer ließ ebenfalls das vergangene Jahr Revue passieren, in dem dem Nachwuchs spielend beigebracht wurde, was die Jungs und Mädchen einmal bei den Großen erwartet.

GESAMTFEUERWEHR MÜNSINGEN 13 Abteilungen mit 434 Mitgliedern Die Gesamtfeuerwehr Münsingen hat 13 Abteilungen mit insgesamt 434 Mitgliedern. 319 Männer und Frauen gehören zu den aktiven Abteilungen, von denen eine die Abteilung Stadtmitte ist. Der Münsinger Jugendfeuerwehr gehören insgesamt 68 Jungen und Mädchen an, in der Altersabteilung sind derzeit 31 Männer. Die Kinderfeuerwehr, deren Mitglieder sechs bis zehn Jahre alt sind, zählt 16 Teilnehmer. Brandamtmann Christoph Belz ist in Personalunion Kommandant der Münsinger Gesamtfeuerwehr und Abteilungskommandant Stadtmitte. (lejo)

Bürgermeister Mike Münzing bedankte sich bei der »leistungsstarken und schlagkräftigen Mannschaft« für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. Auf Nachfrage, wann das Feuerwehrgerätehaus im Hinblick auf steigende Mitgliederzahlen und der stetig zunehmenden Aufgaben vergrößert werde, zuckte das Stadtoberhaupt fragend mit den Schultern. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks in der Goethestraße wolle nach wie vor nicht verkaufen.

Daraufhin bot sich Belz’ langjähriger Vorgänger und heutiger Leiter der Kinderfeuerwehr, Berthold Hofmann, an, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. »Spätestens im Februar haben wir ein Ergebnis«, versprach er seinen Kameraden. (GEA)