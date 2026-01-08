3.000 Nutzer angeschlossen: Funkloch in Münsingen beseitigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Meilenstein im Infrastruktur-Projekt »Mobilfunk für den Landkreis Reutlingen«: Vodafone hat in Münsingen eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbrandversorgung beseitigt. Insgesamt 3.000 Einwohner und Gäste wurden durch den Bau des neuen Standorts erstmals an die mobile Datenautobahn von Vodafone angeschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die neue 5G-Station ermöglicht Notrufe und Warnungen vor Katastrophen.

Mit der Eröffnung dieser 5G-Mobilfunkstation hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet. Bis Mitte 2026 wird Vodafone insgesamt drei weitere Mobilfunk-Bauprojekte im Landkreis realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Netz immer weiter in den Landkreis zu bringen.

»Mobilfunk ist ein Stück Lebensqualität – und zugleich ein wichtiger Infrastruktur-Faktor für die heimische Wirtschaft und für Arbeitsplätze. Und die Bürger nutzen die Netze sehr gerne – etwa um in sozialen Medien aktiv zu sein, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport wie die Fußball-Bundesliga und Champions-League im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Zeitungen und anderen Medien zu informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir Rechnung, indem wir – wie hier in Münsingen – Funklöcher schließen und mobile Datenautobahnen ausbauen«, sagt Vodafone-Technikchefin Tanja Richter.

AML und Cell Broadcast

Die neuen Antennen unterstützen zudem die neuesten Varianten der Notruftechnologie AML und des Katastrophen-Warnsystems Cell Broadcast. Dank AML wird bei einem Notruf an die »112« der Standort des Anrufers automatisch an die Rettungsleitstelle übertragen, sodass die Retter den Unglücksort sehr schnell finden können. Und dank der neuen Technologie Cell Broadcast, die in allen Mobilfunkstationen installiert ist, wird die Bevölkerung in der Umgebung via Smartphone vor Gefahrlagen wie zum Beispiel Großbränden, Gasexplosionen, Überflutungen gewarnt.

Aktuell betreibt Vodafone 81 Mobilfunkstationen im Landkreis. Davon sind 77 Stationen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE ausgestattet. 40 dieser Stationen haben obendrein die Breitbandtechnologie 5G an Bord. Durch diese 5G-Stationen können bereits 88 Prozent der besiedelten Gebiete im Kreis mit 5G versorgt werden. (eg)