Was beim Genussmarkt in Dapfen am Wochenende geboten ist

GOMADINGEN. Seit 16 Jahren veranstaltet das Lagerhaus in Dapfen seinen Genussmarkt, der mittlerweile zu einer Institution für Kulinarik geworden ist. Auf hohem Niveau bieten Erzeuger unter anderem Honig, Schafskäse, Wurst, Destillate und Marmelade an. Liköre und Schnäpse sind ebenso im Angebot wie Bier, Wein und Säfte aus dem Streuobstparadies Schwäbische Alb. Olivenöl und Salami gibt es am italienischen Stand.

Die Franzosen, die zum Teil aus Gomadingens Partnerstadt Buis les Baronnies anreisen, haben Schinken und Wein, Tapenades, Gewürze und Nougat dabei. Und die Dapfener Backfrauen verkaufen an beiden Tagen frisches Holzofenbrot.

Und natürlich kann dort nach Herzenslust gegessen und getrunken werden. Eis sowie Kaffee- und Kuchenspezialitäten vervollständigen die Speisekarte. Genießen kann man das alles im lauschigen Lauter-Ambiente unter Bäumen und Schirmen.

Zauberer und Zirkuswagen

Große und kleine Besucher begeistert ein professioneller Zauberer. Neben dem Backhaus steht ein Zirkuswagen, vor dem ein Clown Unterhaltung für Kinder anbietet. Auch das Lagerhaus-Team bietet Kinder-Aktionen an. Vor Ort ist auch das Biosphärenmobil, bei dem Kinder und Erwachsene eine Menge über das Biosphärengebiet, seine Flora und Fauna erfahren und spielerisch erleben können. Der Verein Kräuterland bietet an beiden Tagen Kräuterführungen in der Umgebung des Lagerhauses an. Plätze dafür können am Stand des Vereins reserviert werden.

Parkplätze auch am Gestüt

Der Genussmarkt ist am Samstag, 17. August, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. August, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag bietet das Lagerhaus von 9.30 bis 12 Uhr im Café eine Frühstückskarte an, Reservierung wird empfohlen. Zentrale Parkplätze gibt es beim Haupt- und Landgestüt Marbach (mit einem etwa 20-minütigen Spaziergang entlang der Lauter) sowie rund ums Lagerhaus in Dapfen. Die Plätze sind ausgeschildert. (eg)