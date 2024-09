Volksbank Münsingen feiert 25 Jahre VR-Gewinnsparen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Gewinnen, sparen, helfen – durch das VR-Gewinnsparen der Volksbank Münsingen konnten in den vergangenen 25 Jahren in der Region von Emeringen bis Römerstein, von Mehrstetten bis Zwiefalten schon viele Menschen, aber auch Vereine, Institutionen, Schulen und Kindergärten glücklich gemacht werden. Pro Jahr werden rund 65.000 Euro im Geschäftsgebiet verteilt. Zusammengespart aus dem Verkauf von Losen im Wert von zehn Euro, von denen 7,50 Euro auf das persönliche Sparkonto und 2,50 Euro in die Lotterie gehen. Aus dieser Lotterie können 63 Cent als Spenden ausgegeben werden. Der Sparbeitrag der Mitglieder und Kunden lag in den vergangenen 25 Jahren bei rund 15,5 Millionen Euro. Ausgezahlt wurde eine beachtliche Geldgewinnsumme von 1,75 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden zehn Autos an glückliche Gewinner übergeben.

Laut Volksbankvorstand Christian Bückle geht es beim VR-Gewinnsparen aber und vor allem auch ums Helfen, so etwa mit verschiedenen Projekten, wie das Bildungsprojekt »Garten hoch drei«, das Kinder für das Thema Gesunde Ernährung, Artenschutz und Biodiversität sensibilisieren soll. Deshalb werden Hochbeete, Insektenhotels und Nistkästen mit WLAN-Kameras an Schulen und Kindergärten gespendet. Ein weiteres Projekt ist »VR-Digication«, für das sich weiterführende Schulen bewerben können und durch das gezielt die sogenannten MINT-Fächer mit jährlich 10.000 Euro gefördert werden. An 365 Tagen im Jahr auf den Straßen in der Region sichtbar sind die VR-Mobile von Sozial- und Pflegediensten. 13 Stück wurden davon in den vergangenen 25 Jahren bereits abgegeben, allein fünf davon an die Diakoniestation Münsingen.

Im Tonfilmtheater Auingen feierte die Volksbank Münsingen 25 Jahre VR-Gewinnsparen. Foto: Maria Bloching

»Wir sind durch unsere Mitglieder untrennbar mit den Menschen in der Region verbunden. Die genossenschaftliche Idee steht für Solidarität, für Hilfe zur Selbsthilfe und für gesellschaftliche Verantwortung«, sagte Christian Bückle im Rahmen der Jubiläumsfeier, zu der am Donnerstagabend Vertreter all jener Einrichtungen ins Tonfilmtheater nach Auingen gekommen waren, die in den vergangenen drei Jahren mit Spenden unterstützt wurden. Es seien die Menschen, die bei der Volksbank im Mittelpunkt stünden und die man fördern wolle. So kam in den letzten 25 Jahren eine Spendensumme von insgesamt 988.000 Euro zusammen: für gemeinnützige Vereine, Fördervereine, Bildungseinrichtungen, Stiftungen, Kommunen, kulturelle und kirchliche sowie soziale und karitative Einrichtungen, für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement im Geschäftsgebiet.

Man wolle damit die genossenschaftliche Idee »Was einer nicht schafft, das schaffen viele« umsetzen. Sie bilde das Fundament für das Spendenkonzept und will insbesondere das Ehrenamt unterstützen. »Es trägt wesentlich zur Lebensqualität in unserer Heimat und Region bei. Unser Engagement gilt nicht nur dem Bankgeschäft, sondern auch der Förderung von Kunst und Kultur, Sport und weiteren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens«, betonte Bückle. »Wir brauchen die Volksbank nicht nur als Kreditgeber, sondern als Unterstützerin in der Region. Sie nimmt nicht nur Zahlen wahr, sondern die Menschen«, lobte Bürgermeister Mike Münzing, der gemeinsam mit seiner Römersteiner Kollegin Anja Sauer als Glücksfee fungierte und aus dem großen Lostopf fünfmal 300 Euro und zehnmal 200 Euro an die Anwesenden verteilen durfte. 300 Euro gingen an: Sängerbund Gomadingen, Förderverein der Gustav-Mesmer-Realschule Münsingen, DRK-Ortsverein Münsingen, Münsterschule Zwiefalten und Lauterfrösche Dapfen. 200 Euro gingen an: TSV Böhringen, Narrenzunft Ehestetten, Förderverein Münsinger Schwimmbäder, SV Bremelau, Förderverein Magolsheim, Kindergarten Magolsheim, Musikverein Magolsheim, Musikverein Zwiefalten, SV Auingen und Samariterstift Grafeneck. Alle anderen Anwesenden erhielten für ihre Einrichtungen 50 Euro.

Zukünftig greift ein neues Spendenkonzept, nachdem zweimal jährlich spendenberechtigte Vereine und Institutionen eingeladen werden, sich um eine themenbezogene Spende zu bewerben. Die Mitglieder der Volksbank stimmen mittels Online-Voting über die eingereichten Projekte ab. »Somit bestimmen also unsere Mitglieder, wer künftig Spenden erhalten soll«. Jürgen Rehm, Vorstand des Gewinnsparvereins der Volksbanken in Baden-Württemberg, sprach über Videobotschaft von einer »Erfolgsstory«, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft präge und das ehrenamtliche Engagement in der Region unterstütze. Musikalisch und stimmungsvoll umrahmt wurde die Jubiläumsfeier von der Zältlagerband aus Auingen.