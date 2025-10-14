Voice of Germany: Ex-Kandidatin aus Hayingen entscheidet, wer weiterkommt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN/BERLIN. Für sie ging der ehemalige The Voice of Germany-Coach Samu Haber sogar auf die Knie und überreichte ihr einen Ring. So sehr hatte sie ihn vor einem Jahr mit ihrem Talent überzeugt. Doch die Hayingerin Gina Bulach entschied sich in der vergangenen Staffel des TV-Musikformats für das Team von Mark Forster. Die leidenschaftliche Sängerin schaffte es zwar in die Teamfights, jedoch nicht mehr ins Halbfinale. Über ihren Ausschied entschieden damals weder das Publikum noch die Jury, sondern 99 ehemalige Kandidaten des Musikformats.

Jetzt wird der Spieß umgedreht und sie ist eine Ex-Teilnehmerin, die mitentscheiden darf, welches Talent das Zeug fürs Halbfinale hat. »Es fühlt sich so an, als wäre es erst gestern gewesen, als ich vor der Jury singen durfte«, schreibt sie auf Instagram. Im August erhielt sie eine Einladung ins TV-Studio nach Berlin, erzählt sie im Gespräch mit dem GEA. »Die Dreharbeiten haben sich über zwei Tage gestreckt. Es wurden drei Folgen gedreht.« In der Hauptstadt hatte sie die Möglichkeit, »alte Bekannte zu sehen und mit Talenten aus älteren Staffeln zu connecten«. Die Teamfights, bei denen sie mitentscheidet, sind jedoch erst im November zu sehen. Diesmal wird sie nicht vor der Kamera stehen, sondern im Hintergrund, berichtet sie.

Warum Ex-Kandidaten zurückkehren Bei den Teamfights schickt jeder Coach seine Talente ins Rennen. Die singen um die sogenannten Hot Seats. Wer am Ende einer Folge einen solchen besetzt, steht im Halbfinale von »The Voice«. Es gibt drei Teamfights-Runden mit je vier Hot Seats - also insgesamt zwölf Halbfinalisten. Seit der letzten Staffel gibt es eine Neuerung: 99 Talente aus vergangenen Staffeln von »The Voice of Germany«, »The Voice Kids« und »The Voice Senior« entscheiden per Voting, welches Talent den Hot Seat bekommt. (ifi)

Ihre Teilnahme an der Show vergangenes Jahr, sagt sie, habe ihr Leben verändert. »Ich habe wieder zu mir gefunden und gemerkt, wie wichtig Musik für mich ist.« Außerdem bekam sie durch ihre Musikauftritte im Fernsehen ein neues Jobangebot. Eine Firma aus Reutlingen, die Fitnessgeräte vertreibt und für die sie jetzt arbeitet, ist durchs Fernsehen auf sie aufmerksam geworden. »Sie haben mich angeschrieben, weil sie mich sympathisch fanden«, erzählt sie.

Zu den diesjährigen Kandidaten der Musikshow gehört wieder eine Frau aus der Region: die 25-jährigen Rachel Leggio aus Hechingen. Sie war bereits in der letzten Folge zu sehen und ist die nächste Runde weitergekommen. (GEA)