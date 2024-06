Vier neue Gesichter am Hohensteiner Ratstisch

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gemeinden im Landkreis gibt’s in Hohenstein nicht mehrere, sondern nur eine einzige Liste - die der Wählervereinigung Hohenstein. Die Kommunalwahl hängt dort also nur an Personen, nicht an Programmen. Gewählt wird nach dem System der unechten Teilortswahl, das heißt, die Gemeinderäte vertreten verschiedene Wohnbezirke. In drei der fünf Bezirke waren keine großen Überraschungen zu erwarten: Auf dem Wahlzettel standen genauso viele Kandidaten wie es Sitze für den jeweiligen Bezirk am Ratstisch gibt.

Das gilt für Eglingen, wo Matthias Hölz und Carsten Küster, die bisher schon im Gremium waren, ihre kommunalpolitische Arbeit fortsetzen - Matthias Hölz übrigens als Stimmenkönig. In Meidelstetten bietet sich ein ähnliches Bild: Ulrich Ottmar und Frank Höhn wurden ebenfalls wiedergewählt. Oberstetten hat vier Sitze, auf dem Zettel standen vier Namen - allerdings mit einer Veränderung im Gegensatz zur Wahl vor fünf Jahren: Lothar Hofstetter hatte seinen Rückzug angekündigt, mit Andrea Brazel konnte eine neue Bewerberin gefunden werden. Wiedergewählt wurden Markus Schwörer, Markus Tress und Dr. Alexander Beetz.

Besonders viele neue Namen standen für Bernloch auf der Liste: Der einzige, der bisher schon im Gemeinderat war und weitermachen will und wird, ist Stephan Vöhringer. Robert Schnitzer und Georg Steiner ziehen sich aus eigenem Wunsch zurück. Erfolgreich um ein Mandat beworben haben sich neu Markus Reihling und Andrea Wittel, den Einzug knapp verpasst hat Bernd Dietrich.

Den Ortsteil Ödenwaldstetten repräsentierten bisher Andreas Nitschinger und Walter Armbruster. Hier gab es die wohl größte Überraschung: Nitschinger wurde nicht wiedergewählt, er erhielt mit 752 die niedrigste Stimmenanzahl im gesamten Bewerberfeld, die Neubewerber Harald Krieg und Martin Rauscher holten die beiden Ödenwaldstetter Mandate.

Gesamtergebnis (vorläufig): Wahlberechtigte 2.997, Wähler 2.209 (73,71 Prozent)

Bernloch: Stephan Vöhringer 1.515, Marius Reihling 1.462 (neu),Andrea Wittel 986 (neu)

Eglingen: Matthias Hölz 1.757, Carsten Küster 1.340

Meidelstetten: Ulrich Ottmar 1.647, Frank Höhn 1.582

Oberstetten: Andrea Brazel 1.664 (neu),Markus Schwörer 1.647, Markus Tress 1.545, Dr. Alexander Beetz 1.416

Ödenwaldstetten: Martin Rauscher 1.358 (neu), Harald Krieg 1.135 (neu)