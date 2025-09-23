TSV Genkingen hat 1.000 Mitgleider

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-GENKINGEN. Der TSV Genkingen 1920 feiert einen ganz besonderen Moment in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte: Der Verein begrüßte sein 1.000. Mitglied. Der Jubilar ist Matthias Maier, der erst kürzlich gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Genkingen gezogen ist. Mit seiner Anmeldung beim TSV schreibt er ein Stück Vereinsgeschichte und markiert einen symbolträchtigen Meilenstein.

»Wir sind unglaublich stolz, nun die Marke von 1.000 Mitgliedern erreicht zu haben. Dieses Ereignis zeigt, wie lebendig und attraktiv unser Verein auch mehr als 100 Jahre nach seiner Gründung noch ist«, betont der Vorstand des TSV Genkingen in einer Mitteilung. »Besonders schön ist es, dass unser 1.000. Mitglied eine junge Familie ist, die gerade erst Teil unserer Dorfgemeinschaft geworden ist. Das steht genau für das, was unseren Verein ausmacht: Tradition und Zukunft, Gemeinschaft und Offenheit.«

Seit seiner Gründung im Jahr 1920 prägt der TSV Genkingen das sportliche und gesellschaftliche Leben im Ort. Über Generationen hinweg ist er Anlaufstelle für Sport, Begegnung und Zusammenhalt. Mit dem Eintritt von Matthias Maier und seiner Familie blickt der Verein optimistisch in die Zukunft – getragen von 1.000 Mitgliedern, die den TSV zu dem machen, was er ist: eine große, lebendige Gemeinschaft, heißt es weiter. Mit diesem Meilenstein richtet der TSV Genkingen 1920 den Blick nach vorne – auf viele weitere sportliche Erfolge, gemeinschaftliche Veranstaltungen und ein Vereinsleben, das auch in Zukunft zahlreiche Menschen verbindet. (eg)