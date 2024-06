Tango und Folklore: Trio Argento in der Münsinger Zehntscheuer

Sonntag, 21. Juli: 17 Uhr Open-Air-Konzert in Grafeneck mit »Zydeco-Playboys«. Samstag, 28. September: 18 Uhr »Musica Libera: Im Taumel der Zwanziger. Musik in einer Ära der Extreme«. Samstag, 12. Oktober: 11 Uhr Kinderkonzert mit dem »Ensemble Feuer-vogel«. Samstag, 30. November: 19 Uhr Klavierabend. Samstag, 18. Januar: Neujahrskonzert »Schwärzer die Lieder nie klingen«, Best of Georg Kreisler – von und mit Konstantin Schmidt.