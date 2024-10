Tag der Altwürttemberger im im Haupt- und Landgestüt in Marbach

Der Altwürttemberger Uncle Ben in Marbach. FOTO: HAUPT- UND LANDGESTÜT MARBACH

GOMADINGEN-MARBACH. Das Altwürttemberger Pferd steht am Samstag, 12. Oktober, im Haupt- und Landgestüt im Mittelpunkt. Bei der Bestandsschau werden ab 9 Uhr etwa 40 Stuten, Hengste und Wallache dieser vom Aussterben bedrohten Rasse in der großen Reithalle präsentiert. Die Prämierung der Pferde bildet den Auftakt zu einem spannenden Schauprogramm, das ab 13 Uhr die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten des Altwürttemberger Pferdes zeigt.

Die Bestandsschau findet nur alle zehn Jahre statt und ist ein entscheidender Schritt zur Sicherung der Altwürttemberger Pferde. Diese historische Rasse, die bis in die Nachkriegszeit hinein sehr geschätzt war, wird nun durch ein umfassendes Erhaltungsprogramm unterstützt. Ziel ist es, die noch vorhandenen Altwürttemberger-Gene zu bewahren und das äußere Erscheinungsbild der Rasse zu vereinheitlichen.

Der Altwürttemberger ist ein lebendiges Stück Kulturgut. Die Rasse entstand im 19. Jahrhundert auf Geheiß König Wilhelm I. Bis in die Nachkriegszeit hinein waren die landläufig »Herr und Bauer« genannten Pferde sehr begehrt. Der 1988 gegründete Verein zur Erhaltung des Altwürttemberger Pferdes hat sich dem Schutz und Erhalt der Rasse verschrieben. Dank des Zuchtprogramms »Gezielte Paarung« und der Unterstützung durch das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, dem Haupt- und Landgestüt Marbach und dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg, hat sich die Population stabilisiert. Derzeit sind etwa 50 Stuten im Zuchtbuch eingetragen, acht Hengste stehen den Züchtern zur Verfügung. Seit 2015 steigen die Bedeckungszahlen wieder an, was auch auf das geförderte Zuchtprogramm zurückzuführen ist. Unterstützung erhielt die Rasse zudem von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, die das Altwürttemberger Pferd 2018 als Gefährdete Nutztierrasse des Jahres ausrief.

Die Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbands Baden-Württemberg, Dr. Carina Krumbiegel, bietet Zuchtberatung an. Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg, der Verein zur Erhaltung des Altwürttemberger Pferdes und das Haupt- und Landgestüt Marbach freuen sich über zahlreiche Zuschauer, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (eg)

