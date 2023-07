Straße zum Mägerkinger Bahnhof wird geplant

Der Bahnhof in Mägerkingen soll mit dem Auto besser erreicht werden können.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Die Auffahrt hinauf zum Bahnhof in Mägerkingen soll in Schuss gebracht werden. Nachdem die SWEG die Bauarbeiten beendet hat, will die Stadt die Straße nun asphaltieren und auch Parkplätze anlegen. 270.000 Euro stehen dafür im Haushalt. Bis es mit der Umsetzung losgeht, dauert es noch.

Zwei Beschlüsse hat Bürgermeisterin Katja Fischer gleich wieder von der Vorlage gestrichen. Die Vorplanung muss noch weiter überarbeitet werden. Auch die Ausschreibung für die Bauarbeiten wird somit verschoben. Zunächst wird nur das Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen mit der Planung beauftragt.

Im bisherigen Plan taucht ein Überlaufbecken auf, das der Gemeinderat für erlässlich erachtet. Dafür sind Parkplätze, Park-&-Ride-Plätze sinnvoll, wie Herbert Stelz erklärt. Denn so könnte erreicht werden – wenn auch die Anbindung Richtung Reutlingen steht – dass mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen. (cofi)