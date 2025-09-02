Sonnenbühler Wettkampf: Bolbergtrail startet

So war es beim Start des Bolbergtrails in Sonnenbühl-Willmandingen im Herbst 2024.

SONNENBÜHL-WILLMANDINGEN. Laufabenteuer, Kondition, Naturerlebnis: Nach dem erfolgreichen Debüt 2024 mit 167 glücklichen Finishern startet der Bolbergtrail am Samstag, 4. Oktober, in Sonnenbühl-Willmandingen erneut durch. Die Trailrunning-Veranstaltung bietet erstmals auch einen »BBT Kids-Lauf« für Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2019. Die Nachwuchsläufer absolvieren eine rund 1,5 Kilometer lange Strecke – zeitlich versetzt zum Hauptlauf, damit Eltern beide Rennen verfolgen oder selbst mitlaufen können.

Prüfstein für die Kondition

Die Hauptstrecke bleibt unverändert: 23 Kilometer durch die beeindruckende Landschaft der Schwäbischen Alb. Sie führt unter anderem zum namensgebenden, 880 Meter hohen Bolberg, dem höchsten Punkt der Albkante im Landkreis Reutlingen. Von dort bieten sich spektakuläre Panoramen bis zur Burg Hohenzollern.

Im vergangenen Jahr kämpften sich die Läufer des Bolbergtrails durch den Nebel. Foto: Andreas Stephan Im vergangenen Jahr kämpften sich die Läufer des Bolbergtrails durch den Nebel. Foto: Andreas Stephan

Der benachbarte Roßberg mit seinem markanten Aussichtsturm ist nicht nur ein landschaftliches Highlight, sondern auch ein echter Prüfstein für die Kondition der Läufer. Insgesamt sind rund 900 Höhenmeter zu bewältigen – ein echtes Abenteuer für Trailrunner.

Anmeldung bis 20. September

Bei der Premiere 2024 triumphierten Katrin Köngeter (Post-SV Tübingen) und Markus Heinkel (Dettingen/Erms) – zwei der stärksten Läufer der Region.

In diesem Jahr werden die Karten neu gemischt, und mit Andreas Schindler hat sich der amtierende Deutsche Berglaufmeister in seiner Alterklasse in die Starterliste eingetragen.

Eine Anmeldung für den Bolbergtrail ist noch bis Samstag, 20. September, im Internet möglich. Eine Nachmeldung vor Ort ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, daher wird eine frühzeitige Anmeldung dringend empfohlen.

Das Organisationsteam rund um Timo Sauer, Marcel Feher und Manfred Böck, unterstützt von den örtlichen Vereinen TSV Genkingen, TSV Undingen und SSW Willmandingen sowie zahlreichen freiwilligen Helfern der Feuerwehr, vom DRK und regionalen Sponsoren, ist zuversichtlich, dass sich der Bolbergtrail als feste Größe im regionalen Laufkalender etablieren wird.

Ganz Sonnenbühl freut sich indes auf die Trailrunner und heißt alle Gäste willkommen. Und das Motto bleibt: »Lauf in die Natur, lauf zu dir selbst!« (em)

