SONNENBÜHL. 83 kleine und große Sonnenbühler sind aktiv geworden, um Großputz zu machen. Zwar findet die Markungsputzede jedes Jahr statt, aber in diesem Jahr hatte es damit dennoch eine besondere Bewandtnis auf sich. Unter dem Motto »Sonnenbühl putzt sich raus« war symbolisches Großreinemachen für die anstehenden Jubiläumsfestivitäten angesagt, denn Sonnenbühl wird in diesem Jahr 50 Jahre alt.

Wo gefeiert wird, soll’s aber auch festlich dekoriert sein, und so wurde nicht nur Müll aufgesammelt, sondern es wurden zudem die ersten Sonnenblumen für das Sonnenalbjubiläum gesteckt. Die Sonnenbühler Jugendfeuerwehr startete früh am Morgen mit Bürgermeister Uwe Morgenstern und einem Bauhofmitarbeiter, um in allen vier Ortsteilen Beete zu bestücken. Diese waren vom Bauhof die Woche über feinsäuberlich vorbereitet worden. Wer sich schon gewundert hat, was diese weißen Fleckchen auf der Erde verursacht: Das sind die Sonnenbühler Schafwollpellets, mit denen vorgedüngt worden ist. Sie dienen außerdem zum Fernhalten von Schnecken. Sonnenbühl ist seit neuestem Testgemeinde für die biosphärische Schafwolldüngung, und alle sind gespannt, ob die Sonnenblumen darauf anspringen.

Skurrile Funde

Nach mehreren Stunden fleißigen Müllsammelns und Sonnenblumensteckens trafen sich alle 83 Helfer aus den vier Ortsteilen im Bauhof in Undingen zu einem gemeinsamen, wohlverdienten Vesper. Bürgermeister Uwe Morgenstern zeigte sich erfreut über die Ergebnisse: Es wurde eine Vielzahl an Müll gesammelt, darunter auch skurrile Funde, wie eine alte, im Busch versteckte Eisentür, die kurzerhand mit einem Spaten geborgen und zum Bauhof gebracht wurde.

Das Resümee der alten Markungsput-zede-Hasen war, dass die Menge an Müll insgesamt zurückgegangen ist – ein positives Zeichen für das Bewusstsein der Bürger. Dennoch bleibe noch viel zu tun, denn die Natur wird weiterhin mit Abfällen belastet.

Bürgermeister Uwe Morgenstern nutzte die Gelegenheit, um alle Teilnehmenden aufzufordern, im nächsten Jahr noch mehr Helfer zu gewinnen. Ziel ist es, die Hundertermarke bei den Teilnehmerzahlen zu knacken und gemeinsam für eine saubere, umweltbewusste Gemeinde zu sorgen. Die Sonnenbühler Markungsputzede sei mehr als nur eine Müllsammelaktion – sie sei ein Zeichen für Gemeinschaft, Umweltbewusstsein und den Stolz auf die schöne Heimat. (a)