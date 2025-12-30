TSV Undingen ehrt langjährige Vereinstreue und besondere Verdienste

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Im Sportheim fand zum Jahresabschluss wieder der Ehrungsabend des TSV Undingen statt, zu dem auch die Ehrenmitglieder und die Ge-burtstags-Jubilare aus dem Jahr 2025 eingeladen waren. Für Unterhaltung sorgten die Fleggarätscha Sigrun Albrecht und Edith Wanderer mit schwäbischen Ge-schichten und Musik. Organisiert hatte den Abend Geschäftsführerin Christine Schahl.

Die TSV-Vorstände Manuel Hailfinger und Martin Vöhringer blickten auf ein sportlich erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr zurück und gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr. Insbesondere die Sanierungsmaßnahmen am Tennishallendach und die neuen Mähroboter im Burgstadion waren mit viel Arbeit verbunden. Auch die Mitgliederzahl des TSV stieg erneut um 45 auf 1.207 Mitglieder an, was einen neuen Rekord bedeutet. Das lag vor allem an den weiter ausgebauten Sportangeboten für Kinder und Er-wachsene.

Ein Festwochenende, drei Anlässe

Mit einem Festwochenende vom 26. bis zum 28. Juni werden 2026 gleich drei Feste gefeiert: 100 Jahre Fahnenweihe, 80 Jahre Abteilung Leichtathletik und 20 Jahre Partnerschaft mit den Sportheimpächtern Franci und Pino. Am Festwochenende wird unter anderem der Lichtensteinlauf ausgerichtet. Bereits am 14. Juni wird um 11 Uhr im Burgstadion ein neues Vereinsmitgliederfoto aufgenommen.

Ehrungen für besondere Verdienste (v. l.): Martin Vöhringer, Anja Burkhart, Miriam Wintergerst, Michael Dieth, Tina Walter, Carolin Nestel, Jochen Leibfritz, Franziska Dieth und Manuel Hailfinger. Foto: GEA allgemein Gea Ehrungen für besondere Verdienste (v. l.): Martin Vöhringer, Anja Burkhart, Miriam Wintergerst, Michael Dieth, Tina Walter, Carolin Nestel, Jochen Leibfritz, Franziska Dieth und Manuel Hailfinger. Foto: GEA allgemein Gea

Zwischen den einzelnen Programmpunkten gab es zahlreiche Ehrungen für langjährige Vereinstreue und für besondere Verdienste, die von den TSV-Vorständen Manuel Hailfinger und Martin Vöhringer sowie von Michael Dieth als Vorsitzenden des Ehrenrats vorgenommen wurden.

Kurt Hailfinger und Walter Leibfritz sind vor 75 Jahren in den TSV Undingen eingetreten und wurden dafür geehrt. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Dieter Baumann, Karl-Heinz Betz, Hans Leibfritz und Hans Wiest ausgezeichnet.

Für 50-jährige Mitgliedschaft bekamen Irmgard Betz, Karin Betz, Klara Dieth, Susanne Dreher, Sven Haldenwang, Emil Konradi und Wilfried Schneider die goldene Vereinsnadel verliehen. Die silberne Nadel für 40 Jahre ging an Daniel Betz, Marcus Brändle, Susanne Brändle, Holger Leibfritz, Jens Leibfritz und Werner Uhlmann. Christine Leibfritz, Marius Leibfritz, Antje Letsche, Maximiliane Letsche Julia Niethammer, Judith Rinker, Nadine Vennemann und Sabrina Walter erhielten für 25 Jahre die bronzene Vereinsnadel. Für aktives Engagement im TSV Undingen wurden Jochen Leibfritz, Carolin Nestel, Heidrun Schäfer, Christian Schieb, Tina Walter und Miriam Wintergerst mit der Verdienstnadel in Bronze ausgezeichnet. Die bronzene Nadel wurde erstmals auch für sportliche Erfolge an Franziska Dieth vergeben, die als Rhönradturnerin in den vergangenen Jahren unter anderem als Landesmeisterin zahlreiche überregionale Erfolge erreicht hat. In Anerkennung und Würdigung verdienstvoller Tätigkeiten um den TSV erhielten Anja Burkhart und Peter Reiff die Verdienst-nadel in Silber. (v)