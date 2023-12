Sanierung der Hohensteinschule geht gut voran

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Die Sanierung der Hohensteinschule gehört derzeit zu den größten Baustellen der Gemeinde. Die Kosten sind im Rahmen, der Zeitplan auch. »Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, danach kommt nicht mehr viel«, sagte Ortsbaumeister Helmut Walz in der Sitzung des Gemeinderats, in der zwei weitere Gewerke vergeben wurden. Die Trockenbauarbeiten – konkret geht’s um abgehängte Decken – übernimmt die Hummel Stuckateur GmbH aus Engstingen für rund 95.900 Euro.

Nur ein einziges Angebot war für die Elektroarbeiten eingegangen, obwohl die Unterlagen an acht Firmen versandt worden waren. So oder so: Das Angebot der Firma Heinzelmann aus Trochtelfingen blieb mit rund 135.400 Euro deutlich hinter den geschätzten Kosten von rund 170.000 Euro zurück, freute sich Ortsbaumeister Walz über die unerwartete Einsparung.

Die Gesamtkosten der Schulsanierung liegen bei rund 1,7 Millionen Euro. Was die Arbeitsabläufe – saniert wird bei laufendem Schulbetrieb – angeht, konnten Walz und Bürgermeister Simon Baier auf Nachfrage aus dem Gemeinderat nur Gutes berichten. Die Abstimmung mit der Schulleitung laufe prima. Selbst heikle Phasen wurden gut überbrückt: Während der Sanierung der Sanitäreinrichtungen nutzten die Kinder offenbar klaglos die Toiletten in der Halle. (GEA)