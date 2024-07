In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurden Gemeinderatsmitglieder in Hohenstein verabschiedet und geehrt.

Markus Tress (links) wurde für 10 Jahre geehrt. Von Bürgermeister Simon Baier (Mitte, mit Krawatte) verabschiedet wurden: Robert Schnitzer (25 Jahre, zweiter von links), Georg Steiner (20 Jahre), Walter Armbruster (20 Jahre), Lothar Hofstetter (20 Jahre) und Andreas Nitschinger (5 Jahre). Foto: Marion Schrade Markus Tress (links) wurde für 10 Jahre geehrt. Von Bürgermeister Simon Baier (Mitte, mit Krawatte) verabschiedet wurden: Robert Schnitzer (25 Jahre, zweiter von links), Georg Steiner (20 Jahre), Walter Armbruster (20 Jahre), Lothar Hofstetter (20 Jahre) und Andreas Nitschinger (5 Jahre). Foto: Marion Schrade

