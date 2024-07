Gammertinger Gymnasiasten lassen Holz klingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN/REUTLINGEN. Mit dem siebten Schwörer Umweltscheck ist wieder ein Zeichen in punkto Nachhaltigkeit gesetzt worden. Mit von der Partie ist in diesem Jahr die Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR), mit der der Fertighaushersteller eine Klimapartnerschaft für das Jahr 2024 eingegangen ist, die in einem vielfältigen Programm zum Ausdruck kommt. Daher auch das Motto »Holz zum Klingen bringen«.

Die Schirmherrschaft übernahm Kultusministerin Theresa Schopper, die Dr. Rüdiger Jennert als Vertreter in die Jury entsandte. Insgesamt 16 Schulen wurden eingeladen, selbst ein Musikinstrument oder eine Klanginstallation zu bauen und dafür möglichst den Werkstoff Holz zu verwenden und bei der Auswahl des Materials und die Verarbeitung auf Nachhaltigkeit zu achten.

Gewinner präsentieren eigene Komposition

Die Präsentation der Projekte beeindruckte: technisch und klanglich sehr gut umgesetzt, eine große Vielfalt war zu sehen. Die Gewinner haben sogar eine eigene Komposition erarbeitet und vorgetragen. Da sei die Entscheidung schwer gefallen, erklärte Reutlingens OB Thomas Keck, Mitglied der hochrangig besetzten Jury. Mit dabei waren unter anderem Schwörer-Chef Johannes Schwörer, WPR-Intendant Cornelius Grube, der Erste Landesbeamte Hans-Jürgen Stede und IHK-Geschäftsführer Wolfgang Epp.

Umso größer fiel der Jubel bei den Gewinnern aus, den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6 b des Gymnasiums Gammertingen, die mit 1.000 Euro einen stolzen Betrag für ihre Klassenkasse erhalten haben. Den zweiten Platz (500 Euro) sicherte sich das Gymnasium Münsingen, auf Platz drei (300 Euro) kam die Klasse 6a der Freibühlschule Großengstingen. Jeweils 200 Euro erhielten auf den Plätzen vier und fünf die Klasse 6a der Münsterschule Zwiefalten und die Klasse 6b der Gustav-Mesmer-Realschule Münsingen.

Einen Beitrag für den Aufwand in Höhe von je 50 Euro erhielten die Schülerinnen und Schüler der 6a der Gustav-Mesmer-Realschule Münsingen und der Klasse 6a der Werdenbergschule Trochtelfingen. (eg)