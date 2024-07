Bernlocher Hülehock mit Gemütlichkeit und Kulinarik

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-BERNLOCH. Rund um die Bernlocher Hüle findet sich eines der schönsten Plätzchen in ganz Hohenstein. Alle zwei Jahre nutzen Feuerwehr, Schwäbischer Albverein und Sängerbund Bernloch-Meidelstetten dieses wunderbare Ambiente für den gemeinsamen Hülehock. So konnten am Wochenende die Besucher auf dem schön gestalteten Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus direkt an der Hüle entweder in den drei Holzlauben oder unter freiem Himmel gemütlich sitzen und sich verwöhnen lassen. So etwa mit leckerem Scherrkuchen aus dem Backhaus und frischem Bauernbrot, das zu Schweinehals und Wurstsalat gereicht oder als ganzer Laib für zu Hause noch warm abgegeben wurde.

Zum Festauftakt am Samstagabend hatten sich die veranstalteten Vereine gegen den üblichen Fassanstich entschieden. Vielmehr waren der stellvertretende Bürgermeister Georg Steiner und Kirchengemeinderätin Silke Werz eingeladen, mit einer historischen Feuerspritze aus der Hüle Wasser zu pumpen. Nachdem sie 12 Liter geschafft hatten, wurde die doppelte Menge an Freibier ausgeschenkt. Der Sängerbund Bernloch-Meidelstetten, die Jugendkapelle und die Junior-Jugendkapelle Oberstetten-Bernloch umrahmten diesen besonderen Festauftakt musikalisch. Für kurze Zeit zwang ein Gewitterregen die Besucher, sich in die Holzlauben zurückzuziehen. Doch etwas später war Sitzen im Freien wieder möglich und die zahlreichen Gäste genossen den lauen Sommerabend bis in die Nacht hinein.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, anschließend spielte die Trachtenkapelle Bernloch unter der Leitung von Thorsten Stöhr mit schwungvollen Weisen zum Frühschoppen auf. Gemeinsam sorgten die Mitglieder der Vereine dafür, dass es den Gästen an nichts fehlte. Sie servierten Schweinehals, frische Salate, Pommes, Rote und Schupfnudeln, Kaffee und Kuchen wurden im Dorfgemeinschaftshaus geboten. In den geschmückten Lauben und auch im Freien unter großen Schirmen stellte sich an beiden Tagen gemütliche Geselligkeit ein.

Für großen Spaß bei den Zuschauern wie auch bei den Teilnehmern sorgte das traditionelle Wasser-Wettpumpen aus der Hüle mit der historischen Feuerspritze. In den Kategorien Kinder und Jugend, Frauen und Männer traten Duos gegeneinander an. Dabei ging es weniger ums Gewinnen als vielmehr um den Spaß und die Gaudi. Wer nass wurde, nahm es gelassen, immerhin sorgte diese Aktion bei schweißtreibenden Temperaturen für wohltuende Abkühlung. (GEA)