Regenschauern konnten dem Münsinger Stadtfest nichts anhaben

Live-Musik auf der Bühne sorgte für gute Laune beim Stadtfest in Münsingen.

MÜNSINGEN. Die Macher und die unzählig vielen Gäste des Münsinger Stadtfestes hatten Glück. Während des zweitägigen Hocks in der Stadtmitte gab es nur vereinzelt eine Regendusche von oben. »Ein paar Tropfen lassen uns vom Feiern nicht abhalten«, hatte Bürgermeister Mike Münzing noch zu Beginn des Stadtfestes am Samstagnachmittag gesagt, der unter Böllerschüssen, Glockengeläut und der Blasmusik der Magolsheimer Musikanten das Fest eröffnete. »Kulinarisch und kulturell kommen alle auf ihre Kosten«, versprach er. Und er hatte nicht zu viel versprochen.

Egal, wohin es die Besucher zog, überall warteten auf sie schmackhafte Köstlichkeiten in fester und in flüssiger Form, sie hatten Auswahl zwischen omnivoren oder veganen Speisen sowie Getränken mit oder ohne Alkohol. Ob unter freiem Himmel oder in den liebevoll geschmückten Lauben, überall war die Laune bestens.

Partyhits und Männergesangsverein

Auch musikalisch war für jeden Geschmack etwas mit dabei. Partymusik aus der Konserve oder handgemachte und live gesungene Hits gab es von der vierköpfigen Band RoseWood. 15 Musiker stark war die Band »La Marmite à Roselyne« aus der französischen Partnerstadt Beaupréau, die auf dem Kirchplatz kräftig einheizte. Dort gab sich zudem am späten Abend der Männergesangsverein aus Apfelstetten noch die Ehre, der unter den illuminierten Bäumen seine Lieder stimmgewaltig in die Nacht schmetterte.

Gefeiert wurde wieder bis weit nach Mitternacht. Tags darauf hatten die Gäste die Möglichkeit, mit Bezirkskantor Stefan Lust den Turm der Martinskirche zu besteigen. In luftiger Höhe wurden sie mit einem herrlichen Blick über das Fest und die Stadt belohnt. Außerdem hörten sie Klänge verschiedener Gruppen, die auf der Bühne am Markplatz auftraten. Den Tag über musizierten dort die Musiker aus Rietheim, aus Böttingen und aus Münsingen, zudem hatte dort das Akkordeonorchester Münsinger Alb einen viel umjubelten Auftritt.

Nieten und Champagner

Auf der Bühne des Matthias-Erzberger-Platzes wurden die Besucher mit Turn-Akrobatik, Showtänzen, Breakdance und Zumba verwöhnt. Am Sonntag war zudem die DRK-Rettungshundestaffel Reutlingen zu Gast. Eindrucksvoll präsentierten die Zweibeiner mit ihren Vierbeinern Gehorsams- und Geräteübungen samt Personensuche.

An beiden Tagen wurden an den Essens- und Getränkeständen Lose verkauft. Der Hauptpreis war ein E-Bike, mit dem auch die Landtagsabgeordnete der Grünen Cindy Holmberg liebäugelte. Es versteht sich von selbst, dass sie fast ausschließlich Lose in der Farbe ihrer Partei kaufte. Sie hatte Pech, sie zog nur Nieten. Aber auch mit den nachträglich gezogenen roten und gelben Losen hatte sie kein Glück. Das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Zusammen mit ihrem Landtagskollegen Rudi Fischer (FDP), ihrer Parteifreundin aus dem Bundestag Beate Müller-Gemmeke sowie dem CDU-MdB Michael Donth ließ sie sich Champagner vom Partnerschaftskomitee schmecken. (GEA)