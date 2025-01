Protest für den Erhalt der Münsinger Notfallpraxis

Wenn der Hausarzt zu hat, gehen Patienten am Wochenende bisher in die Notfallpraxis in der Albklinik. Am 30. September 2025 soll Schluss damit sein. Wer gesundheitliche Probleme hat, muss dann nachReutlingen oder Ehingen. ARCHIVFOTO: LENK

MÜNSINGEN. Eine Protestveranstaltung für den Erhalt der KV-Notfallpraxis an der Albklinik gibt es am Donnerstag um 20 Uhr in der Alenberghalle in Münsingen. Die Bürgerinitiative Albklinik lädt alle Interessierten ein, an diesem wichtigen Event teilzunehmen.

Auf dem Podium werden namhafte Vertreter aus Politik und Gesundheitsversorgung sitzen, darunter Moderator Jürgen Klotz, freier Mitarbeiter beim SWR, Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Michael Preusch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Cindy Holmberg, MdL Die Grünen, Rudi Fischer, MdL FDP, Dr. Ulrich Fiedler, Landrat des Kreises Reutlingen, Mike Münzing, Münsingens Bürgermeister, und Dr. Eberhard Rapp von der Bürgerinitiative Albklinik.

»Ein Platz bleibt für einen möglichen Überraschungsgast frei, sodass die Anwesenden auf die Teilnahme einer prominenten Persönlichkeit wie Dr. Doris Reinhardt, stellvertretende KV-Chefin, Sozialminister Manfred Lucha oder Ministerpräsident Winfried Kretschmann hoffen können«, verrät Dr. Eberhard Rapp.

Genügend mobile Mikrofone

Nach der Begrüßung wird Rapp ins Thema einführen, es folgt eine Podiumsdiskussion, in der Jürgen Klotz die Teilnehmer befragen wird. Im Anschluss wird eine offene Diskussion mit den Bürgern stattfinden, bevor Bürgermeister Mike Münzing gegen 22 Uhr die Veranstaltung mit einem Schlusswort beenden wird. Für die aktive Teilnahme der Bürger sind in der Halle genügend mobile Mikrofone vorhanden.

Zudem werden Unterschriftenlisten ausgelegt sein für alle, die bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, für den Erhalt der Notfallpraxis zu unterschreiben. Auch stehen zwei Spendenkässchen bereit, um die wichtige Arbeit der Bürgerinitiative zu fördern.

Dr. Eberhard Rapp fordert die Bürger auf, die Gelegenheit wahrzunehmen und ebenfalls die Stimme zu erheben, um zu zeigen, dass der Erhalt der Notfallpraxis den Bürgern auf der Münsinger Alb – und darüber hinaus – für eine bessere Gesundheitsversorgung am Herzen liegt. (szr)