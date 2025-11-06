Post-Filiale in Großengstingen macht überraschend dicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Überraschung in der Morgenstunde: Die Post- beziehungsweise DHL-Filiale in der Langen Strasse 4 in Großengstingen hat seit Donnerstag geschlossen. Im Internet wird die Filiale nach wie vor mit den bekannten Öffnungszeiten geführt. Die Pressestelle der DHL will sich zeitnah äußern.

Die überraschende Schließung ist ärgerlich für alle Postkunden, besonders aber für diejenigen, für die Sendungen hinter der verschlossenen Tür bereitliegen. Neben den Unternehmen und Privatleuten, die hier Postfächer unterhalten, kamen auch Postkunden mit einer aktuellen Abholbenachrichtigung nicht weiter.

Kundin abgewiesen

Am Vormittag waren laut einer Postfach-Kundin noch zwei Männer in Post-Uniform in der Filiale beschäftigt, sie wurde aber bereits abgewiesen – recht knapp, wie sie beklagte, und ohne weitere Auskünfte. Auch das Engstinger Rathaus, das schräg gegenüber der Filiale im ehemaligen Café Zimmer 4 liegt, kommt nicht an seine Post. Die Verwaltung wurde ebenso wenig verständigt wie die Privatkunden.

Im Fenster hängt ein schmuckloser Computerausdruck mit der schlichten Nachricht »Filiale schließt zum 06.11.2025. Nächste Filiale – 72805 Lichtenstein Mühlstraße 15, – 72818 Trochtelfingen Marktstraße 28«. Dem Kunden, dem per E-Mail mitgeteilt wurde, dass sein Paket hier in Engstingen zur Abholung bereitliege, hilft das allerdings nicht weiter.

Die Filiale ist oder war wohl recht beliebt, am Donnerstagnachmittag wollten sich einige Engstinger die Klinke in die Hand drücken, das ging aber nicht mehr. Vor der verschlossenen Tür wurde und wird mittlerweile wild spekuliert und ordentlich auf die Post geschimpft.

Auch Bürgermeister Mario Storz wurde von der Schließung kalt erwischt. So etwas kenne er von der Post beziehungsweise der DHL aus er Vergangenheit eigentlich nicht. (GEA)