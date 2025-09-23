Photovoltaik: In Steingebronn sollen zwei Projekte umgesetzt werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Der ersten Freiflächenphotovoltaikanlage in Gomadingen steht nichts mehr im Weg. Der Gemeinderat hat mehrheitlich dem Bau einer Anlage zugestimmt, die rund 200 Meter nördlich von Steingebronn geplant ist. Baubeginn ist im kommenden Jahr, Träger ist die Stadtwerke Tübingen GmbH.

Die Regionalplanung schreibe vor, erläuterte Bürgermeister Klemens Betz, dass jede Kommune mindestens 1,8 Prozent ihrer Markungsfläche als Vorranggebiete für Windkraft und 0,2 Prozent für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auszuweisen habe. Gomadingen erfülle seine Hausaufgaben zum einen mit dem derzeit entstehenden Windpark mit fünf Windrädern, zum anderen werde es, nach der jetzt getroffenen Entscheidung, 2026 die erste von zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Steingebronn auf einer Gesamtfläche von knapp zehn Hektar geben. Die jetzt genehmigte PV-Anlage im Gewann Mittlere Platte mit einer Größe von 4,6 Hektar grenzt im Norden, im Nordwesten und im Süden an landwirtschaftliche Wirtschaftswege. Westlich und östlich des Plangebiets gibt es landwirtschaftlich genutzte Flächen. Seit drei Jahren erlaubt die Gemeinde auf Gomadinger Gemarkung bodengebundene Photovoltaikanlagen. Allerdings mit der Maßgabe, »dass wir restriktivere Kriterien als andere Gemeinden haben«, erinnerte Betz. Man unterstütze diese Pläne, aber nicht überall und an jeder Stelle. Der Katalog sieht zum Beispiel vor, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen aus Wohngebäuden nicht sichtbar sein und nur auf Wiesen aufgestellt werden dürfen. Äcker sind tabu.

Kein Strom vom Acker

Nicht zulässig sind sie zudem auf den Hanglagen des Lautertals und seiner Seitentäler. Die Verwaltung habe ein Auge darauf, dass die Lebensmittelerzeugung Vorgang vor der Energieerzeugung hat. Es solle nicht zu einer Verknappung von hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen führen, so Betz. Und: Pro Kalenderjahr wird der Gemeinderat nicht mehr als eine Solaranlage über die Bauleitplanung ermöglichen.

Aktuell plant ein anderer Landwirt in Steingebronn nordwestlich seines Aussiedlerhofes im Gewann Hochgesträß auf einer Fläche von knapp fünf Hektar ebenfalls eine PV-Anlage. (lejo)