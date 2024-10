Neuer Anlauf bei der Ortsvorsteher-Wahl von Kleinengstingen

Ulrich Kaufmannn (von links) bleibt kommissarisch in Kleinengstingen im Amt, Thomas Gauß ist neuer und erster Ortsvorsteher in Großengstingen, Martin Mauser bleibt Kohlstetten erhalten.

ENGSTINGEN. Ulrich Kaufmann bleibt vorerst weiterhin kommissarisch Ortsvorsteher in Kleinengstingen. Eigentlich sollte sein Nachfolger am Mittwochabend gewählt werden. Diesen Tagesordnungspunkt hat die Engstinger Verwaltung jedoch auf die kommende Gemeinderatsitzung am 23. Oktober verschoben.

Wie berichtet, endete die Wahl des Ortsvorstehers von Kleinengstingen durch den Gemeinderat vergangenen Monat mit einer großen Überraschung. Thorsten Rehmann fiel mit zehn Nein-Stimmen durch und erhielt nicht die erforderliche Mehrheit. Auch Michael Hipp aus Großengstingen, der in diesem Ortsteil für den Stellvertreterposten kandidierte, verfehlte die absolute Mehrheit. Deswegen ist eine Neuwahl für die beiden vakanten Ehrenämter nötig.

Vergangenen Montag hat der Ortschaftsrat Großengstingen öffentlich getagt. Das Gremium war sich einig, dass Michael Hipp noch einmal für das Amt des Stellvertreters kandidieren werde. Am kommenden Dienstag tagt dann der Kleinengstinger Ortschaftsrat, jedoch nicht öffentlich, teilt Ulrich Kaufmann auf Anfrage mit. Er gehe davon aus, dass sich auch Thorsten Rehmann noch einmal zur Wiederwahl stellen werde. Bürgermeister Mario Storz hat bereits angekündigt, dass es in beiden Fällen eine geheime Wahl geben werde. (lejo)