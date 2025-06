Musical »Mose« in Erpfingen: Kreativ und ausdrucksstark

In Erpfingen begeisterten die jungen Sängerinnen und Sänger das Publikum. FOTO: PRIVAT

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. Die christliche Jugendorganisation Adonia war mit dem Musical »Mose – gerettet und befreit« in Erpfingen zu Gast. Es war ein atemberaubendes Erlebnis. Auf der Bühne standen 70 talentierte Teenager, auch aus der Kirchengemeinde Sonnenbühl, und eine junge, begeisternde Live-Band. Das Publikum erlebte ein besonderes Event: ausdrucksstarke Songs, berührende Theaterszenen und kreative Show-Elemente. Das Stück wird 2025 von 48 Projektchören an 192 Orten deutschlandweit aufgeführt, teilt Adonia mit.

»Mose« ist ein echter Blockbuster. Die berühmte Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten wurde schon oft erzählt, besungen und verfilmt. Denn für die Menschen aller Zeiten und Generationen steckt unglaublich viel Hoffnung im Leben von Mose. Auf spektakuläre Weise wird er überraschend von Gott berufen, um die Israeliten in die Freiheit zu führen. Ausgerechnet Mose, der als ägyptischer Ex-Prinz kläglich versagt hatte. Der Showdown beginnt: Wer ist mächtiger, der unbekannte Gott oder der große Pharao?

Vier Tage Probe

Das Adonia-Team hat ein bewegendes neues Musical mit 13 mitreißenden Songs geschrieben, die sofort ins Ohr und ins Herz gehen. Und wer genau hinhört, wird nicht nur eine alte, berühmte Geschichte, sondern auch seine eigene persönliche Geschichte entdecken können.

Die Sängerinnen und Sänger treffen sich jeweils zu einem »Musicalcamp«, das aus zwei Teilen besteht: Zuerst gibt es vier Probentage, an denen die Zwölf- bis 19-Jährigen in der Betreuung eines geschulten, ehrenamtlichen Mitarbeiter-Teams das Konzertprogramm einüben. Danach: vier Auftrittstage an verschiedenen Orten. Vorab haben die jungen Mitwirkenden bereits die Noten und ein vorproduziertes Album zum Üben erhalten.

2001 wurde zum ersten Mal ein Adonia-Musicalcamp durchgeführt. Seither wächst die musikalische Jugendarbeit in großen Schritten. Inzwischen nehmen 4.500 Kinder und Jugendliche an einem der über 65 Camps teil. Neben den Projekten für Teens gibt es auch Juniorcamps (für neun- bis 13-jährige Kinder).

Adonia ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten, sucht und schult die rund 1.000 Ehrenamtlichen, die die Freizeiten durchführen. Adonia ist eine unabhängige christliche Jugendorganisation, die eng mit Landes- und Freikirchen zusammenarbeitet. Die Arbeit wird aus Campbeiträgen, Spenden und Kollekten finanziert. (eg)

