Mit Stirnlampe und Detektor zu den Münsinger Fledermäusen

MÜNSINGEN. Am Donnerstag, 10. Oktober, startet um 16.30 Uhr eine spannende Mitmachaktion rund um das Thema Fledermäuse mit den Rangerinnen und Rangern des Biosphärengebiets Schwäbische Alb.

Nach dem Bau von Fledermauskästen geht es für die Jugendlichen nach draußen, um Fledermäuse zu beobachten. Gegen 21.30 Uhr endet die Veranstaltung. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis spätestens 4. Oktober erforderlich.

Bei dieser Veranstaltung speziell für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren dreht sich alles um das mysteriöse Wesen der Nacht: Die Fledermaus. Die Ranger und Rangerinnen des von der Unesco ausgezeichneten Biosphärengebiets Schwäbische Alb vermitteln Wissen, wie die Fledermäuse leben, was sie fressen und auch, wo ein Fledermauskasten, den die Fledermäuse tagsüber als Schlafstätte nutzen, am besten angebracht werden sollte. Einen solchen Fledermauskasten bauen die Teilnehmenden unter Anleitung aus vorgefertigten Teilen selbst zusammen.

Bestimmung der Art anhand der Laute

Um die leisen Hochleistungsflieger zu beobachten, geht es anschließend mit modernster Technik auf die nächtliche Pirsch durch das Lautertal. Ausgestattet mit Stirnlampen, Fledermausdetektoren und Wärmebildkameras werden Fledermäuse gesucht und anhand ihrer Laute die jeweilige Art bestimmt.

Was fressen Fledermäuse und wie funktioniert ihr Orientierungssinn in der Nacht? Welche Tiere finden sich noch in der Dunkelheit? Wieso macht künstliches Licht das Leben der Fledermäuse so schwer? Die Ranger führen die Teilnehmenden unterhaltsam und mit viel Fachwissen in die spannende Welt der Fledermäuse ein. Der selbst gebaute Fledermauskasten darf anschließend mit nach Hause genommen werden.

Verbindliche Anmeldung erforderlich

Treffpunkt ist am 10. Oktober um 16.30 Uhr am Parkplatz Riedwiese in Münsingen-Buttenhausen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Die Teilnahme und das Material sind kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Freitag, 4. Oktober, online erforderlich. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind empfohlen. Es sollte genügend zu trinken und ein Vesper mitgebracht werden. Werkzeug und vorgefertigte Teile für den Fledermauskasten werden gestellt.

Junior Ranger erhalten bei Teilnahme einen Stempel in den Junior Ranger Pass und bei Bedarf werden auch neue Pässe ausgegeben. Die Veranstaltung ist Teil des Jahresprogrammes des Biosphärenzentrums Schwäbische Alb. Weitere Infos und Veranstaltungen gibt es im Internet. (em)

www.biosphaerengebiet-alb.de/ veranstaltungen www.biosphaerenzentrum-alb.de