Mehrgenerationenprojekt gut in Gomadingen integriert

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. »Die Verantwortlichen sind auf einem sehr guten Weg. Sie haben schon viel von dem, was sie vor fünf Jahren geplant hatten, erfolgreich umgesetzt«, freut sich Gomadingens Bürgermeister Klemens Betz. Die Bewohner hätten sich sehr gut in die Dorfgemeinschaft integriert, einige von ihnen sind in den örtlichen Vereinen aktiv. Damit gemeint ist das Mehrgenerationenprojekt unterhalb des Sternbergs, das im ehemaligen Feriendorf beheimatet ist.

Dabei handelt es sich um ein innovatives Konzept, das darauf abzielt, verschiedene Generationen zusammenzubringen, die voneinander profitieren. Ins Leben gerufen wurde es 2018 und hat seitdem viel Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten (wir berichteten).

Am Samstag hatte die Bevölkerung anlässlich eines Familientags die Möglichkeit, sich dort vor Ort einmal umzuschauen. Außerdem gab es Workshops im Familienforum, einen Kinderflohmarkt, Waffel-, Eis- und Würstchenstände sowie Verkaufsstellen, bei denen es unter anderem Gebasteltes, Kleidung sowie Kräuter vom Sternberg zu kaufen gab.

Wer diesen Termin am Wochenende verpasst hat, der hat an jedem ersten Samstag im Monat die Möglichkeit, zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Informationstreffen vorbeizuschauen. Darüber informierte Heide Höche, Initiatorin und Vorstandsmitglied der Genossenschaft, die das Mehrgenerationenprojekt betreibt. (lejo)