100 Jahre Hengstparade Marbach: Winterspiele im Klosterhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. 100 Jahre Hengstparade: Dieses Jubiläum wird im Herbst mit drei besonderen Vorstellungen gefeiert (siehe Box). Der GEA blickt, unterstützt von Roland Dörr, in einer Serie auf die Geschichte der Veranstaltung im Haupt- und Landgestüt Marbach zurück. Dörr war Leiter der Beruflichen Schule in Münsingen und bildete dort unzählige Pferdewirte aus – auch fürs Gestüt. Selbst passionierter Reiter, ist der Pensionär nicht nur im Sattel, sondern auch als Vorsitzender des Museumsvereins Offenhausen aktiv. Seit Jahrzenten befasst er sich intensiv mit der Geschichte des Gestüts.

Foto: GEA allgemein Gea Foto: GEA allgemein Gea

Nimmt man’s ganz genau, dürfte man den 100. Geburtstag nicht im Herbst, sondern im Winter feiern. Die erste Hengstparade war am 16. Dezember 1925 in Offenhausen. Nur dort war der Hof groß genug für die »Vorführung der Hengste«, wie die Veranstaltung damals noch hieß. In Marbach, St. Johann und Güterstein wäre zu wenig Platz für die »Hengstparade« gewesen, wie die Schau erst im Volksmund und später dann auch ganz offiziell hieß. In den 1950ern zog die Hengstschau nach Marbach um und wurde – vor allem den Zuschauern zuliebe – vom Winter in den Herbst verlegt.

Ins Leben gerufen hatte die Veranstaltung der damalige Landoberstallmeister Karl Storz, der nach Inflation und Krieg der darbenden Pferdezucht zu neuem Aufschwung verhelfen wollte. Der Termin ausgerechnet im tiefsten Winter hatte seinen Grund: Ende Februar jeden Jahres wurden die 117 Deckhengste des Gestüts auf die Beschälplatten des Landes – zunächst 39, in den 1930ern dann laut GEA-Artikeln 64 – verteilt.

Anfangs fürs Fachpublikum

Oberrechnungsrat Sibert, damals in der Verwaltung des Gestüts tätig, gibt in den Blättern des Schwäbischen Albvereins 1929 Einblicke in die ersten Jahre der Veranstaltung, die sich anfangs vor allem ans Fachpublikum richtete: »Für die einzelnen Bezirke ist es natürlich von großem Wert, solche Hengste auf die Platten zu bekommen, die zu dem Stutenmaterial und der Zuchteinrichtung der Gegend passen, die aber auch den Züchtern gefallen«, schreibt Sibert.

Das »Hengstmaterial« wurde »an der Hand, unter dem Reiter und am Wagen« in verschiedenen Gangarten vorgestellt. Oft genug im Schneetreiben – und, wenn genug Schnee auf dem Boden lag, auch nicht nur »am Wagen«, sondern vorm Schlitten. Trotz schwieriger Geländeverhältnisse – der Hof war etwas abschüssig – und gefrorenem Boden, berichtet der Chronist über die Vorstellung 1929, habe es keine Unfälle gegeben.

Foto: GEA allgemein Gea Foto: GEA allgemein Gea

Zugeschaut haben damals 800 bis 1.000 Leute, die tapfer frierend im Hof in Offenhausen ausharrten. Zur »Aufwärmung der erstarrten Glieder und zur Stärkung in der Gestütswirtschaft« gab es eine Pause. Heute kommen zu den drei Paraden im Herbst jährlich rund 21.000 Pferdefans die es auf den Rängen in der Marbacher Arena – selbst wenn die Sonne sticht oder Regen fällt – sicher bequemer haben als die Zuschauer vor 100 Jahren.

Zuchtziel: Gebrauchsgaul

Heute ist die Hengstparade ein Freizeitevent für alle, damals richtete sie sich überwiegend an Menschen, die ihren Arbeitsalltag mit Pferden teilten. »Viele Landwirtschaftsschulen des Landes schicken ihre Lehrer und Schüler«, schreibt Sibert, der überzeugt war: »Die Pferdezucht, dieser edelste Zweig der Landwirtschaft, hat trotz Motor noch eine große Bedeutung für unser Land.« Auf das Zuchtziel geht ein Journalist ein, der 1928 einen Artikel über die Hengstschau im GEA veröffentlichte. Es gehe darum, »zahme, zutrauliche und jedem Zweck dienstbar gemachte Pferde« aufzuziehen – Arbeitspferde also. »Wilde, für das Bedienungspersonals gefährliche Tiere gibt es im Landgestüt nicht.«

In einem späteren Artikel, der 1933 erschien, ist dann etwas derber vom »am besten verwertbaren Gebrauchsgaul« die Rede. Sowohl 1928 als auch 1933 fällt den Beobachtern auf: Die Pferde sind wohlgenährt. »Die Tiere sind außergewöhnlich beträchtlich im Gewicht«, schreibt der Journalist 1928, laut Gestütsarzt seien sie drei bis vier Zentner schwerer als noch vor 30 Jahren, künftig sei bei der Zucht »eine kleine Gewichtsabnahme« anzustreben. Dass das geklappt hat, darf bezweifelt werden. 1933 schreibt der GEA-Reporter von »gedrungenen, breitbrüstigen Gäulen mit ebenmäßigem, recht gut im Futter stehenden Leib«.

Unter den Zuschauern waren in den ersten Jahren vor allem Bauern und Züchter, aber auch Vertreter von anderen Gestüten und Reit- und Fahrvereinen sowie Abordnungen des Polizeipräsidiums Stuttgart und Offiziere der Militärstandorte Münsingen und Tübingen, die sich ebenfalls für Vererber aus Marbach interessierten. Auch wenn die Promi-Dichte mit hochrangigen Politikern auf den Ehrenplätzen heute höher sein dürfte: Schon damals, berichtet Sibert, waren »regelmäßig Vertreter des Landtags und des Innenministeriums« in Offenhausen, um sich die Hengstparade anzusehen.

Schaubilder und Action

Was für eine Kulisse: Von1925 bis 1936 wurden die Hengste im Klosterhof Offenhausen präsentiert – nicht wie heute im Herbst, sondern im Winter. Dass der »Herr und Bauer«, wie das Altwürttemberger Pferd genannt wurde, auch Springqualitäten hat, durfte es 1936 zeigen, damals schon unter Hakenkreuz-Flaggen (Foto rechts unten). FOTOS: ARCHIV GESTÜT MARBACH Was für eine Kulisse: Von1925 bis 1936 wurden die Hengste im Klosterhof Offenhausen präsentiert – nicht wie heute im Herbst, sondern im Winter. Dass der »Herr und Bauer«, wie das Altwürttemberger Pferd genannt wurde, auch Springqualitäten hat, durfte es 1936 zeigen, damals schon unter Hakenkreuz-Flaggen (Foto rechts unten). FOTOS: ARCHIV GESTÜT MARBACH

»Sollte man mehr die Schulung der mit ihren Pferden verwachsenen Gestütswarte oder die Vertrautheit und die Folgsamkeit der Pferde bewundern?«, schwärmt Berichterstatter Siebert in Form einer rhetorischen Frage und lobt: »Besonderen Anklang fand die Vorführung der Vierer- und Sechserzüge, wohl der Höhepunkt der Veranstaltung.« Ab den 1930er-Jahren, weiß Dörr, der Zehntausende Bilder im Archiv des Gestüts gesichtet hat, wurde dann vermehrt »Publikumswirksameres nicht nur für Pferdeleute« ins Programm aufgenommen. Die Schaubilder, die heute Teil der fixer Hengstparade sind, waren geboren. Es gab Mottowagen mit Namen wie »Ausflug einer Spinnstube« oder »Einholen der Alberbhofbäuerin«. Auf die Spinnstube »in Tracht, Wort und Lied« geht der GEA-Reporter in der Ausgabe vom 3. Februar 1935 genauer ein. »Die Bauersleute nahmen in der Stube Platz und nun konnte man einen frisch-fröhlichen Spinnabend, wie er heute fast ausgestorben ist, miterleben.«

Winterkälte im Wirtshaus lindern

Auch über das Drumherum lässt der Reporter seine Leser nicht um Unklaren: »In der Pause gestattete man sich, weil es verflucht windig und nasskalt war, einen guten Schluck in der Gestütswirtschaft.« Das Wetter sorgte offenbar auch für ein mittleres Verkehrschaos: »Ein besonderes Problem waren die Zufahrtsmöglichkeiten nach Offenhausen«, ist im GEA von damals zu lesen.

»Die Eisenbahn hat selbstverständlich ihre Gäste mühelos an Ort und Stelle gebracht, anders die Autos und Omnibusse. Trotzdem die Strecke Offenhausen-Lichtenstein von einer Kolonne Schneeläufer gebahnt worden war, blieben dennoch mehrere Autos stecken.« Mit vereinten Kräften und Spaten habe man die Verunglückten dennoch wieder befreit. Andere hatten weniger Glück: »Die Straßen vom Oberland her waren vollständig verweht, so dass die Besucher von dort ganz ausfallen mussten.«

Der Winter und das Wirtshaus sind auch im Artikel von 1933 Thema: Die Besucher hätten sich die Plätze in den überfüllten Zügen mit Wintersportlern aus dem Tal teilen müssen, Die Hengstparaden hatten zu diesem Zeitpunkt zweifellos schon volksfestartige Züge angenommen. »Ein Schallplattenkonzert, durch mehrere Lautsprecher im ganzen Hof vernehmbar, begleitete die einzelnen Darbietungen«, berichtet der Reporter. Im Wirtshaus standen »dampfende Schlachtplatten auf allen Tischen« und »man konnte ermessen, dass ein nicht ganz kleines Schweinchen zu diesem Ehrentag dran glauben musste«. (GEA)