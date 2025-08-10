Volles Haus im Gestüt Marbach: Dixieland-Jazz lockt viele Besucher

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Dixieland-Jazz ist ihr Metier, ihre Leidenschaft. Das ließen die »Hardt Stompers« ihr Publikum am Sonntag spüren. Im Innenhof des Haupt- und Landgestüts Marbach trumpften die fünf Musiker um Günter Friedhelm auf, liefen beim Frühschoppen-Jazz in Hochform auf. Wie die Zuhörer, die mit heftigem Beifall ihre Begeisterung kundtaten. Stilsicher waren die Musiker, begeisterten mit traditionellem und klassischem Jazz ebenso wie mit New Orleans Stil, Swing und Evergreens mit deutschen Texten. »Hello Dolly«, »What a wonderful World« oder »Oh Lady be good« waren nur einige der Titel, mit denen sie beschwingten.

Beeindruckt war das Publikum von den Vokaleinlagen Friedhelms, die an Louis Armstrongs »Reibeisenstimme« erinnerten. Typisch für ihren Dixieland-Auftritt auch die Instrumente wie das Kornett, Posaune, Klarinette, Saxophone, Sousaphon, verschiedene Saiteninstrumente und natürlich das Schlagzeug.

Eine Gruppe Lehrer am Bildungszentrum Nord (BZN) Reutlingen auf der Gemarkung »Hardt« schloss sich vor 40 Jahren zusammen, um gemeinsam Traditional Jazz zu spielen. Inzwischen spielt die Gruppe in neuer Besetzung mit Musikern aus den unterschiedlichsten Regionen Baden-Württembergs. Mit im Sextett waren Wolfgang Albrecht, Benny Reiner, Wolfgang Schenk und Kurt Schlaf. »Ich kenne die Hardt Stompers noch in ihrer Erstbesetzung«, verrät der ehemalige Lehrerkollege am BZN Ludwig Blaha. Er ist vom Konzert der sechs Mannen begeistert, findet sie großartig und super gut. »Die haben musikalisch was drauf.«

»Das hier ist was ganz Besonderes. So viele Leute, das ist klasse. Ich bin begeistert über den Zuspruch und das Feedback«, freut sich Friedhelm. Es sei ein tolles Ambiente und ein besonderer Klang. Das mache richtig Spaß. »Das ist der Hammer, so viele Besucher gab es noch nie«, bekennt Gomadingens Bürgermeister Klemens Betz. Das sei ein toller Fanclub mit Klientel aus dem Raum Reutlingen und ein paar Älbler. »Der historische Innenhof bildet ein grandioses Ambiente und die Akustik bringt den Sound sehr gut zur Geltung«, meint Betz und scherzt: Man habe den Eindruck, die Pferde freuen sich und wiehern mit im Takt.

Auch der Veranstalter Museumsverein Klosterkirche Offenhausen mit seinen knapp 20 Mitgliedern für Ausschank, Auf- und Abbau ist mehr als zufrieden. Zum einen mit dem Wetter, das sich dieses Mal von der besten Seite zeigte und keine Absage erforderte. Zum anderen von dem Run an Besuchern, der heuer alles Bisherige übertraf. Und die »Hardt Stompers« mit ins Boot geholt zu haben. Sie überzeugten auch bei ihrem zweiten Auftritt hier in Marbach. Vorsitzender Roland Dörr brachte es auf den Punkt: »Alles prima.« (GEA)