Marbacher Wochenende: Show, Auktion und Sport

GOMADINGEN-MARBACH. Wenn Ende Oktober das Haupt- und Landgestüt Marbach seine Tore für das Marbacher Wochenende öffnet, treffen Zucht, Sport und Show auf Tradition und Gastlichkeit mitten im Herzen der Schwäbischen Alb. Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg lädt Besucher ein, zwei Tage lang die Faszination Pferd hautnah zu erleben.

Der Freitagmorgen, 31. Oktober, steht im Zeichen der Zucht: Ab 9 Uhr werden junge Hengste bei der DSP-Sattelkörung und der Ponykörung auf Herz und Nieren geprüft. Hier zeigen sich vielversprechende Nachwuchshengste auf dem Pflaster und beim Freispringen. Fachleute achten dabei auf Typ, Bewegung und Temperament – spannende Momente, auch für Zuschauer ohne tiefes Fachwissen.

Pferdeakrobatik aus Frankreich

Gegen Mittag übernehmen die Jüngsten die Bühne: Beim Finale des Kids Cups ab 13 Uhr präsentieren rund 50 kostümierte Paare ihre fantasievollen Ideen rund ums Reiten. Danach folgt das Finale des Gert-Gussmann-Cups ab 16.30 Uhr. Hier werden die besten 16 vierjährigen Nachwuchspferde des DSP-Zuchtgebiets der vorherigen Qualifikationen zu einem finalen Stelldichein aufeinandertreffen.

Der Galaabend in der Reithalle ist Jahr für Jahr ein Highlight. Neben hochkarätigen Hengsten und erfolgreichen Sportpferden des Jahres darf sich das Publikum auf den französischen Pferdeartisten Benoit Soumille mit spektakulären Schaunummern voller Eleganz und Humor freuen. Beginn ist um 19 Uhr. Wer nach der Gala weiterfeiern möchte, ist bei der anschließenden Party im Festzelt richtig.

Der Samstag, 1. November, beginnt mit eindrucksvollen Bildern: Beim Freilaufen und Freispringen zeigen die Junghengste, was in ihnen steckt, bevor am Mittag ab 13 Uhr die Rittigkeitsprüfung der Köraspiranten folgt. Hier wird sichtbar, welches Talent sie für den Dressur- oder Springsport mitbringen. Im Anschluss werden die Körurteile verkündet. Um 16 Uhr lädt der Pferdezuchtverband zum Dressur-Praxisseminar mit Katrin Burger ein. Hier können sowohl Reiter als auch Zuschauer von den Tipps einer der erfolgreichsten Dressurausbilderinnen Baden-Württembergs profitieren.

Der große Abschluss folgt am Abend: Ab 18.30 Uhr öffnet das Auktions-Opening die Bühne für die DSP-Reitpferde- und Ponyauktion, die um 19 Uhr beginnt. Dann heißt es: mitfiebern, staunen und vielleicht sogar mitbieten. In stimmungsvoller Atmosphäre wechseln talentierte Nachwuchspferde ihre Besitzer – ein Moment, der Emotionen und Fachkompetenz vereint. Bis 31. Oktober können die Auktionspferde und -ponys besichtigt und bei Bedarf ausprobiert werden. Alle Informationen zum Marbacher Wochenende, Programm, Tickets sowie zur Auktionskollektion gibt es auf der Internetseite des Pferdezuchtverbands. (em)

