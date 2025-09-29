100 Jahre Marbacher Hengstparade: So lief die Feier

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. 120 Marbacher Pferde, 160 Gestütsmitarbeiter – plus 100 Gastpferde, begleitet von 220 Menschen: Der Aufwand, der hinter den großartigen Szenen steht, ist unglaublich, wie Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck verriet. Poetische Bilder und Hohe Schule, Schaufenster in die Vergangenheit und Einblicke in die Arbeit mit Pferden heute, Action und Adrenalin pur: 16 Schaubilder, moderiert von Jan Tönjes, boten ganz großes Kino.

Prolog. Das Lieblingshobby der Reichen, Schönen und Blaublütigen um 1900? Definitiv die Jagd. Das Defilee hübsch gekleideter Menschen in prächtigen Kutschen, begleitet von Stadtgardereitern, Ulanen und Jagdhornbläsern war die standesgemäße Ouvertüre zur Jubiläums-Hengstparade. Eigens dafür restauriert wurde der Stanhope-Phaeton, für den Wilhelm II. keinen Kutscher brauchte – der König war selbst passionierter Pferdemann.

Rückschau. Wie sahen die Hengstparaden vor 100 Jahren, damals noch in Offenhausen, aus? Bilder, wie es gewesen sein könnte, wurden rund um die eigens gebaute Kulisse der Klosterkirche lebendig. Das Pferd war damals vor allem Arbeitstier. Bauern und Züchter aus dem ganzen Land kamen – mitten im Winter – um die Deckhengste zu begutachten. Die Gestütswarte haben die Tiere zu Beginn der Decksaison im Februar auf die rund 40 Beschälplatten begleitet: »Sie waren oft monatelang nicht zu Hause bei ihren Familien, sondern bei den Pferden«, blickte Moderator Jan Tönjes ins Archiv. Der Arbeit in der Landwirtschaft früher und heute war ein weiteres Bild gewidmet – wunderschön geschmückte Heu- und Bierwagen zogen neben XXL-Traktoren mit riesigen Maschinen ihre Bahnen.

Kinderstube. Oh, wie süß! Kaum ein halbes Jahr alt, hatten die im April und Mai geborenen Warm- und Vollblutfohlen ihren ersten großen Auftritt – begleitet von ihren Müttern. Das Gestüt in Marbach ist eines von insgesamt nur noch vier existierenden Hauptgestüten in Deutschland. Ein Erbe, das verpflichtet: Die Zuchtlinien lassen sich teilweise über 200 Jahre weit zurückverfolgen.

Kollege Pferd. Öffentlichen Nahverkehr? Den gab’s vor 100 Jahren schon, wie Tönjes im Plauderton verriet: Im Schaubild, das dem – ohne Pferde undenkbaren – Alltag auf der Alb vor 100 Jahren gewidmet war, drehte ein Schulwagen seine Runde um die Klosterkirche, um die Kinder einzusammeln. Auch der Doktor, die Post und die Feuerwehr kamen mit der Kutsche – und für viele war der letzte Gang kein letzter Gang, sondern eine letzte Fahrt: Auch der Leichenwagen wurde von Pferden zum Friedhof gezogen.

Action auf Ungarisch. Ein Reiter, zwei Pferde. Die Ungarische Post gehört seit ihrer Premiere 1981 zu den atemberaubenden Highlights der Hengstparade. Die Nummer ist was für Mutige. Dieses Mal fetzten Thomas Schick und Paul Birkner, jeweils mit einem Bein auf einem brei-ten Schwarzwälder-Kaltblut-Pferderücken stehend, durch die Arena.

Premiere. Das gab’s noch nie bei einer Marbacher Hengstparade: sechs Zehnspänner drehten standesgemäße Ehrenrunden in der Arena. 60 Pferde repräsentierten dabei nicht nur sechs verschiedene Rassen, sondern gaben auch eine »Charakterprobe« allererster Güte ab, wie Tönjes erläuterte. »Zehn Testosteronpakete müssen sich benehmen und ihren Job machen.« Die Aufgaben sind klar verteilt: Hinten sind die Starken, vorne die Schlauen: »Sie wissen wo’s lang geht, sind tapfer und unerschrocken.« Hohe Schule – für Pferd und Mensch – war auch die große Quadrille mit 20 Reitern, darunter Gäste aus der Schweiz. Seit 100 Jahren ist die kunstvolle Choreografie der krönende Abschluss jeder Hengstparade.

Krimi. Auch wenn das Pferd fast überall aus dem Arbeitsalltag verschwunden ist: Einen – dazu noch ziemlich aufregenden – Job hat es behalten. Die Poliziereiterstaffel Stuttgart besteht heute aus 34 Beamten und 25 Pferden. Ob sie nun Marbacher Gene haben oder andere: Wichtig ist, dass die vierbeinigen Staatsdiener Nerven wie Drahtseile haben. Im Einsatz sind sie bei Demos, Fußballspielen oder in Silvesternächten. Eine Polizistin schießt mit zwei Pistolen in die Luft – Kollege Pferd zuckt nicht mal mit der Wimper und geht mit seinem Menschen buchstäblich durchs Feuer: Selbst vor brennenden Hindernissen und Feuerwerkskörpern schreckt er nicht zurück. »Das geht nur mit blindem Vertrauen«, sagte Tönjes.

Lehrmeister. Er hat Preise gewonnen, heute zählt er zu den besten vierbeinigen Lehrmeistern im Gestüt, so Tönjes: Hengst Diseur ist 20 Jahre alt, »das entspricht 80 Menschenjahren«. Für Generationen von Azubis war und ist er treuer Trainingspartner. Gefeiert wird 2025 nicht nur 100 Jahre Hengstparade, sondern auch 50 Jahre Berufsbild Pferdewirt: Das Marbacher Gestüt ist der größte Ausbildungsbetrieb rund ums Pferd bundesweit. Fürs Mega-Schaubild »Tanz durch die Jahrhunderte« waren neben Pferden und Reitern auch tanzende Azubis und die Voltigiergruppe Marbach des Reitvereins Münsingen auf dem Platz.

Therapeut. »Pferde wollen immer alles richtig machen, sie können den Menschen lesen – oft besser als Mitmenschen das können«, so Tönjes’ einfühlsame Charakterisierung. Das Pferd kann kranken Menschen helfen und auch für behinderte Menschen Sportpartner sein – wie, das zeigte das Hippo- und Physiotherapiezentrum Schloss Scharnhausen.

Action auf Römisch. Der Monumentalfilm »Ben Hur« gab 1959 den Anlass für einen Hengstparadenklassiker, der den Puls der Zuschauer in die Höhe treibt: Die Quadriga ist der Sportwagen der römischen Gladiatoren. Eine »La Ola«-Welle gab’s für Claus Luber, der mit seinen vier Schwarzwäldern durch die Arena preschte, dass der Sand nur so spritzte – Ben Hur hätte dieses Rennen definitiv verloren.

Wie eine Fata Morgana. Importschlager seit 1817: König Wilhelm I. holte die arabischen Vollblüter nach Württemberg und begründete damit die älteste Araberzucht Europas. So anmutig die Araberstuten der »Silbernen Herde« auch durchs Geviert galoppierten: Die drei Gast-Dromedare, die das exotische Bild vervollständigten, haben mit ihrem unwiderstehlichen Blick so manches Zuschauer-Herz im Sturm erobert. (GEA)