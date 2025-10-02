Münsinger Stepptänzerinnen holen bei Meisterschaft gleich fünf Titel

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mit beeindruckenden Erfolgen kehrten die Tänzerinnen der Tanzschule »Kultur 33« von der Deutschen Stepptanzmeisterschaft in Wilhelmshaven zurück: Alle Starterinnen erreichten die Finalrunden, bei acht Starts gab es fünf Meistertitel sowie zwei Vizemeistertitel. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der engen Kooperation der einzelnen Tanzbereiche mit den Lehrkräften. Die Tänzerinnen besuchen nicht nur die Stepptanzstunden, sondern nutzten weitere Angebote in Hiphop, Ballett, Modern und Jazz Dance.

Nach den Sichtungen startete der Wettbewerb mit dem Semifinale der Frauen (Hauptklasse). Zoa Leichtle trat erstmals in dieser Kategorie an, nachdem sie in den Jahren zuvor bereits in allen Kinder- und Juniorenkategorien gewonnen hatte. Sie zeigte mit ihrer Choreografie »Thunderstruck« eine solide Leistung und qualifizierte sich sicher für das Finale.

Auch in den Kinderkategorien zeigten die Münsingerinnen ihr Können. Zoa Basic überzeugte bei ihrem Meisterschaftsdebüt mit »Barbie Girl« und belegte einen respektablen vierten Platz, während Elena Strekmet mit »Pink Panther« nur hauchdünn am Titel vorbeischrammte und den zweiten Platz ertanzte. Den Abschluss der Kinderkategorie tanzte die Gruppe Tap Forever mit dem Titel »Someone in The Crowd«. Elena Strekmet, Lera Neigum, Matilda Brändle, Xenia Schrode und Zoa Basic sicherten sich den zweiten Platz. In der Kategorie Junioren 1 gewann Freda Basic in der Solokategorie Girls mit ihrer Darbietung zu »Señorita«. Zoa Leichtle verzauberte in der Erwachsenenkategorie im Finale sowohl das Publikum als auch die Jury: In der offenen Wertung holte die souverän den Sieg und ihren ersten Titel in der Profikategorie.

Das Duo Freda Basic und Elena Strekmet begeisterte in der Duo Juniorenkategorie mit seinem Auftritt zu »Bring it Bach« und gewann knapp vor der Konkurrenz. Freda Basic sorgte anschließend mit Julian von der Heyden und Leni Hettrich in der Kategorie Junioren Trio für ein weiteres Highlight mit »Greased Lightnin«, ein John Travolta Klassiker. Julian von der Heyden sicherte sich zusätzlich den Titel im Solo der Junioren 2. Den Schlusspunkt setzte erneut Zoa Leichtle, die beim Improvisationswettbewerb »Battle of the Feet« ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Nun richtet sich der Blick der Solisten, des Duos und des Trios nach vorn auf die Weltmeisterschaften, die Ende Oktober in Prag stattfinden werden. (eg)