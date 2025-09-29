A-Liga Münsingen: Wittlingen feiert Kantersieg, Sonnenbühl kämpferisch

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach einem ordentlichen Saisonstart in die Fußball-A-Liga Münsingen, ist der FC Lichtenstein nach einer 3:7-Klatsche gegen den SV Hülben seit nunmehr sechs Spielen ohne Sieg. Der Gegner aus Hülben klettert nach diesem Erfolg indes auf Rang vier der Tabelle. Goalgetter Christian Locher brillierte einmal mehr mit drei Toren. Doch Trainer Ralf Luik gibt sich wie gewohnt nicht zufrieden: »Wir sind zwar auf einem guten Weg, doch wir müssen noch mehr Konstanz reinbringen. Im Moment bekommen wir zu viele Gegentore, da ist noch Luft nach oben«, meint er.

Der FC Sonnenbühl erkämpfte sich in einem, laut Trainer Jonathan Knehr, "seltsamen Spiel" ein 4:2 gegen den FV Bad Urach. Dabei hatten die Schützlinge von Knehr alles unter Kontrolle und hätte in Halbzeit eins sogar "mit 5:0 führen können. Doch plötzlich stand es 1:1", meinte Knehr verblüfft. Doch wir haben nach den Gegentoren sehr gut reagiert und große Moral bewiesen."

Mit einem spektakulären 10:0-Erfolg über die TSG Münsingen macht der TSV Wittlingen auf sich aufmerksam. Dabei stachen gleich vier Spieler als doppelte Torschützen hervor. »Dieser Sieg hätte auch noch deutlich höher ausfallen können, da wir einige Chancen liegen lassen«, resümierte Wittlingens Coach Moritz Krohmer. »Wir können dieses Spiel aber auch richtig einschätzen und bleiben mit den Füßen auf dem Boden.« Die letzten sechs Partien blieb der TSV Wittlingen ungeschlagen und kletterte heimlich, still und leise auf Tabellenplatz fünf.

Holzelfingen überzeugt weiter

Nach einem holprigen Saisonstart findet der SV Lautertal langsam in die Spur. Gegen die TuS Metzingen II reichte es zu einem 1:0-Erfolg. Spielertrainer Pascal Maier zeigte sich zufrieden: »Nach der frühen Führung haben wir es mehrere Male verpasst, den Spielstand zu erhöhen. Im Moment läuft es gut bei uns, doch es gibt noch viel ungenutztes Potenzial.«

Der TSV Holzelfingen führt seinen tollen Lauf unbeirrt fort. Mit 5:0 schoss das Team um Trainer Sven Bahnmüller die SGM Steinhilben vom Sportplatz. »Die ersten 15 Minuten waren überragend«, freute sich Bahnmüller. »Wir waren über 90 Minuten diszipliniert und haben erneut ein sehr gutes Spiel gezeigt. Absolut verdient.« Damit genießen die Holzelfinger weiter den Platz an der Sonne.

Dich dahinter folgt der FC Engstingen, der gegen den SV Würtingen einen 5:0-Sieg feiern konnte. »Das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können«, bemängelte Engstingens Trainer Bernd Hirschle. Doch er hatte auch Lob für seine Mannschaft übrig: »Man muss bedenken, dass uns immer noch zehn Spieler, zum Teil langzeitverletzt, fehlen. Das kompensieren die Jungs schon sehr gut, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir jedes Spiel in dieser Saison einen Altersschnitt unter 23 Jahren hatten.« (GEA)