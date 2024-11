Münsingen fördert 24 Vereine - Rietheimer Vereine spenden nun für ein Dorfgemeinschaftshaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Auch in diesem Jahr unterstützt die Stadt Münsingen ihre Vereine. Durch die Vereinsförderung, so heißt es vonseiten der Stadtverwaltung, soll die Bedeutung des Sports sowie der kulturellen und musischen Vereine in der Gesellschaft und in der Stadt zum Ausdruck gebracht sowie die Jugendarbeit gewürdigt werden.

24 Vereine kommen in den Genuss von je 500 Euro als laufende Förderung. Wer investiert und einen Antrag stellt, erhält bei Genehmigung zehn Prozent der förderfähigen Kosten.

Dass auch die Vereine ihrerseits die Stadt Münsingen unterstützen, macht die Spendenübergabe der Rietheimer Vereine zugunsten des Bauvorhabens Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 5.000 Euro deutlich. »Wir helfen der Stadt, wenn im Ort etwas Großes entsteht«, betonte Ortsvorsteher Gerd Söll.

Bereits vor einem Jahr wurden 3.000 Euro übergeben, jetzt haben die Dorfgemeinschaft sowie die TG Flurbereinigung, die Backfrauen, der Sportverein und der Albverein noch einmal kräftig Spenden gesammelt, viele Mitglieder sind sogar beim Spendenlauf der Kreissparkasse mitgelaufen.

Für den stellvertretenden Bürgermeister Eberhard Rapp, der die Sitzung leitete, ist das ein Zeichen, »dass an der Umsetzung der Pläne großes Interesse besteht«. Noch habe der Gemeinderat dem Vorhaben allerdings nicht zugestimmt. (GEA)