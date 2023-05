Lautertalmusikanten aus Dapfen wollen Vorband der »Fäaschtbänkler« werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-DAPFEN. Ein Traktor mit Anhänger fährt durch's Lautertal. Kein ungewöhnliches Bild. Dieser sammelt jedoch am Wegesrand Stück für Stück die Lautertalmusikanten ein: Die Schlagzeuger warten am Bahnübergang, die Trompeter haben schon ein Bier in der Hand, die Querflötistin muss rennen, damit ihr das Gefährt nicht davon fährt. Am Ende sitzt eine gut gelaunte Truppe auf dem Anhänger, alle lachen und prosten sich zu. Per Polonaise geht's dann über eine Wiese - und dort wird final der »Fäaschtbänkler«-Song »Unsere Reise« performt.

Das alles ist auf einem Video auf Youtube zu sehen und Teil eines ungewöhnlichen Wettbewerbs. 101 Musikvereine und Kapellen haben insgesamt teilgenommen. Jede Gruppe hat den »Fäaschtbänkler«-Song »Unsere Reise« für Blasmusik arrangiert kostenlos bekommen. Musste dafür aber ein Video aufnehmen und einreichen, auf dem die individuelle Reise des jeweiligen Musikvereins zu sehen ist. Eine »Fachjury, bestehend aus absoluten Koryphäen der Blasmusik - Martin Hutter, Alexander Wurz und Peter Laib« wird den Siegerverein küren. Und dieser darf als Vorband der »Fäaschtbänkler« bei einem Zeltfest in diesem oder im kommenden Jahr auftreten. So ist es auf dem Instagram-Account der Band aus der Schweiz zu lesen.

Die fünf jungen Männer touren aktuell von Festzelt zu Festzelt, und sorgen dort für ordentlich Stimmung. Jüngst waren sie erst in Walddorfhäslach. Musikvereine aus der ganzen Region waren am Wochenende nach dem Vatertag mit Bussen zum Waldmusikfest gekommen, um die »Fäaschtbänkler« zu erleben. In der Blasmusik-Szene sind die fünf Musiker aktuell der letzte Schrei.

Wettbewerb auf Instagram gesehen

Auch unter den Lautertalmusikanten gibt's einige Fans, wie die Vorsitzende Yvonne Nägele sagt. »Ein paar unserer Musiker haben den Aufruf zum Wettbewerb auf Instagram gesehen und es direkt in einen Gruppenchat gestellt«, erinnert sie sich. Man habe mit der Dirigentin gesprochen, ob man teilnehmen soll. »Und die fand es okay für das Winterloch zwischen Konzert- und Festzeltsaison.«

Gesagt, getan. Als die Noten da waren, wurde geprobt und aufgenommen, »die Tonaufnahme war für viele echt auch was neues«. Der Videodreh sei dann recht spontan an einem Sonntag über die Bühne gegangen. Drei Musiker hatten diesen organisiert, nachgestellt wurde die Reise auf dem Planetenweg bei Gomadingen. Endstation war der »Partyplanet« - auch ein Song der »Fäaschtbänkler«.

Nach welchen Kriterien am Ende über den Gewinner entschieden wird, ist auf Instagram nicht ersichtlich. Zählt das Video? Oder nur die musikalische Performance? Auch Yvonne Nägele weiß es nicht, wartet gemeinsam mit den restlichen Lautertalmusikanten aber gespannt auf Sonntag. An diesem Tag soll entschieden werden. »Wenn wir gewinnen, das wär' schon was«, sagt sie und lacht. Und wenn nicht? Dann sei's immerhin auch ein ziemlicher Spaß gewesen! (GEA)