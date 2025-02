Schließanlage im Gomandinger Rathaus wird erneuert

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Seit einem Vierteljahrhundert hat das Gomadinger Rathaus eine Schließ- und Einbruchwarnanlage. Nicht zuletzt wegen der im Obergeschoss beheimateten Hollenberg-Galerie, in der mehr als 300 grafische Arbeiten des Landschaftsmalers Felix Hollenberg (1868 bis 1945) ausgestellt sind.

Seit 25 Jahren habe die Anlage, die über eine Wach- und Schließgesellschaft auf das Polizeirevier in Münsingen aufgeschaltet ist – von drei Fehlalarmen einmal abgesehen – »sehr zuverlässig funktioniert«, erläuterte Bürgermeister Klemens Betz in der Ratssitzung am Dienstag. Da es inzwischen jedoch keine Ersatzteile mehr für diese Anlage gibt, soll sie nun für rund 6.500 Euro erneuert werden. Einstimmig hat der Gomadinger Gemeinderat diese Investition in die Sicherheit des Rathauses genehmigt. (lejo)