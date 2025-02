25 neue Bauplätze am Gomadinger Stettemer Berg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Häuslebauer können seit knapp 20 Jahren Grundstücke auf dem Stettemer Berg in Gomadingen für ihr Eigenheim erwerben. Seit 2006 wurde dieses Areal unterhalb des Sternbergs in inzwischen sieben Bauabschnitten erschlossen, alle 98 Grundstücke sind verkauft. Deshalb hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, das Wohngebiet nach Südosten in Richtung Marbach in Verlängerung des Alemannenwegs sowie mit einem Anschluss an die Ödenwaldstetter Straße zu erweitern.

Auf dem rund zwei Hektar großen Gelände werden einmal 25 Bauplätze mit einer Fläche zwischen 510 und 825 Quadratmeter angeboten. Dass es jetzt so schnell geht, ist der Trennung des vor drei Jahren verabschiedeten Bebauungsplanverfahrens »Bahnhofstraße und Erweiterung Stettemer Berg« in zwei separate Bebauungsplanverfahren zu verdanken. »Das ist eine gute Sache«, freute sich Bürgermeister Klemens Betz. Schon bald könne man wieder Grund und Boden »in der schönsten Gemeinde im Landkreis Reutlingen« anbieten. Wenn alles optimal läuft, sind im Frühjahr 2026 die ersten Bauplätze erschlossen und können dann verkauft werden, fügte Betz hinzu. (lejo)