HAYINGEN. Zu einem tödlichen Kleinflugzeugunfall kam es am späten Sonntagnachmittag in der Nähe des Segelflugplatzes Hayingen. Beim Absturz des Luftfahrzeuges im Naturschutzgebiet Digelfeld kam ein Mensch ums Leben. Die Feuerwehr Hayingen war mit 24 Einsatzkräften am Unfallort. Zur Ursache kann die Polizei, Stand 19 Uhr, noch nichts sagen. (lejo)