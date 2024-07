Künstlerin Bettina Casabianca bietet Kunstworkshop »Bäume der Alb« an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Im Rahmen ihrer Ausstellung im KultSpace bietet die Künstlerin Bettina Casabianca am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr den Workshop »Bäume der Alb in Malerei und Zeichnung« an. Es werden verschiedene Mal- und Zeichentechniken vorgestellt, mit denen den Bäumen der Alb künstlerischer Ausdruck verliehen werden kann: Farbstift- und Rohrfederzeichnung, Farbgestaltung mit Aquarell, Tempera oder Acryl. Im Fokus des Workshops steht dann das eigene Ausprobieren und die Entwicklung eines eigenen Mal- beziehungsweise Zeichenstils. Der Workshop finden im KultSpace, Uracher Straße 5, in Münsingen und je nach Wetterlage zunächst auch in der Natur statt, um vor Ort Skizzen zu machen.

Atelier in Gomaringen

Bettina Casabianca absolvierte ein Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und war mehrere Jahre im Ausland, unter anderem in Basel, Budapest und Frankreich. 1987 nahm sie verschiedene Lehrtätigkeiten auf und arbeitete als Dozentin und Kunsterzieherin. Seit 2015 ist Bettina Casabianca wieder freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier in Gomaringen. Sie ist Mitglied in der Gedok Reutlingen.

Beim Wandern über die Alb ist Bettina Casabianca immer wieder beeindruckt von der abwechslungsreichen Landschaft, aber ganz besonders von den alten Baumriesen – den verschlungenen Buchengruppen, den knorrigen Kiefern und uralten Eichen. Aus diesem Grund trägt die Künstlerin stets ein Skizzenbuch bei sich, um diese Motive zeichnerisch festzuhalten. Daraus entwickeln sich ihre teils großformatigen Acrylbilder, wobei ihre eigene Interpretation eine neue Farbigkeit schafft.

Livepainting und Livemusik

Die Ausstellung ist zu sehen von Donnerstag, 4. Juli, bis Mittwoch, 10. Juli, zu den folgenden Öffnungszeiten: Donnerstag, 4. Juli, 13 bis 18 Uhr, Freitag, 5. Juli, 16 bis 19 Uhr, Sonntag, 7. Juli, 11 bis 18 Uhr, Dienstag, 9. Juli, 16 bis 19 Uhr, und Mittwoch, 10. Juli, 16 bis 18 Uhr. Vernissage ist am Freitag, 5. Juli, um 17 Uhr mit Livepainting und Livemusik von Hendrik Seidel auf der Gitarre. Das Projekt wird vom Kulturamt und Wirtschaftsförderung Münsingen in Kooperation mit dem Landkreis Reutlingen und der Biosphärenvolkshochschule Bad Urach-Münsingen gemanagt.

Anmeldungen zum Workshop bei der Volkshochschule. (vhs)

www.vhsbm.de 07381 715998-0