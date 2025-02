Junge Landwirte absolvieren beim Berufswettkampf etliche Aufgaben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Beim Erstentscheid des Berufswettbewerbs Landwirtschaft der deutschen Landjugend auf Kreisebene sind in der Berufsschule in Münsingen 28 Auszubildende angetreten. Die Teilnehmenden aus den zweiten und dritten Lehrjahren stellten ihr Allgemeinwissen, ihr Können in Fachtheorie und Fachpraxis unter Beweis und gestalteten eine Präsentation.

Dr. Andrea Pfirrmann, Bereichsleitung Landwirtschaft, und Uta Rehm vom Kreislandwirtschaftsamt und dem Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern begrüßten die jungen Landwirte, dann startete der Wettbewerbstag mit den schriftlichen Aufgaben. Dabei wurden sowohl das Allgemeinwissen als auch die fachtheoretischen Kenntnisse, angelehnt an den Lehrplan, abgefragt.

Nachdem der erste Prüfungsteil geschafft war, folgten im Rahmen einer Feierstunde Grußworte der zahlreichen Ehrengäste, die vom kommissarischen Schulleiter Martin Salzer begrüßt wurden. Lisa Braun, Vorsitzende des Bunds der Landjugend Württemberg-Hohenzollern, und Pia Münch, Vorsitzende der Landfrauen Reutlingen, betonten die Bedeutung und Vielseitigkeit des Landwirtsberufs. Verwaltungsdezernent Marius Pawlak, der in Vertretung von Landrat Dr. Ulrich Fiedler gekommen war, bezeichnete die Teilnehmenden als »Macher« und nahm ihre Generation in Schutz. Hans-Benno Wichert, Vizepräsident des Landesbauernverbands, forderte die Schüler und Schülerinnen auf, von ihrer Arbeit zu erzählen und aufzuklären. Er sprach davon, dass die Auszubildenden »Anpacker« und ein Glücksfall für die Gesellschaft seien. Gebhardt Aierstock, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Reutlingen, ging auf die Herausforderungen ein, die der Landwirtschaft bevorstünden, und lobte die Freundschaften, die aus der Teilnahme am Berufswettbewerb hervorgehen würden.

Motiviert von den Grußworten begann für die Teilnehmenden der zweite Wettbewerbsblock. In der Werkstatt mussten sie ihr handwerkliches Geschickt unter Beweis stellen und einen Flaschenöffner bauen. Zudem galt es, verschiedene Sämereien und Futtermittel zu bestimmen. In einer fünfminütigen Präsentation sollte die Nutztierhaltung auf dem Ausbildungsbetrieb vorgestellt werden. Zusätzlich organisierte der Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern eine Spaß-Olympiade, bei der die Auszubildenden in den Pausen um den goldenen Traktor wetteifern konnten.

Bei der Siegerehrung überreichten Aierstock und Thomas Pfeifle, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands, zahlreiche Geschenke. Den ersten Platz belegte Alexandra Wißmann. Zur Überraschung aller lagen auf Platz 2 drei Teilnehmende mit der exakt gleichen Punktzahl: Marco Röschel, Jo Jakob Ruben und Salome Weiblen. Anders als vorgesehen rücken somit vier statt zwei Auszubildende zum Verbandsentscheid vor, der vom 18. bis 19. März ebenfalls in Münsingen stattfinden wird. (eg)