Hohensteiner Blutspender: Vorbilder für alle

HOHENSTEIN. »Blutspenderinnen und Blutspender schenken mehr als Blut – sie schenken Hoffnung, Sicherheit und Zuversicht in schweren Zeiten. Ihrem mutigen und freiwilligen Engagement verdanken viele Patientinnen und Patienten jeden Tag neue Chancen auf Heilung und Genesung.« So begann Markus Tress in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister von Hohenstein seine Würdigung der Menschen, die für ihren selbstlosen Einsatz ausgezeichnet wurden.

Zehn Mal Blut gespendet haben Ines Baisch, Bertram Becker, René Fünfer, Marietta Rauscher, Marcel Tak und Bettina Vöhringer. Für 25 Spenden wurden Anja Reiber, Rico Rauscher und Tony Vöhringer geehrt, für 50 Spenden Thomas Ecker und Rudi Veigele. 75 Mal anderen Menschen geholfen haben Thomas Schnizer und Wolfgang Speidel, die seltene Ehrung für 100 Spenden entgegennehmen durfte Gerhard Braun. Sie alle durften sich über ein Geschenk der Gemeinde sowie Urkunden und Ehrennadeln efreuen, im Namen des Deutschen Roten Kreuzes überreicht vom DRK-Ortsvorsitzenden Janis Tröster und seiner Stellvertreterin Sandra Eisele.

»Sie machen die Gesellschaft solidarischer und zeigen, wie Verantwortung in Taten aussieht«, sprach Markus Tress den Spendern seinen Dank aus. Das DRK Engstingen-Hohenstein hat in diesem Jahr bereits zwei Termine organisiert. Im Januar kamen 311 Menschen, darunter neun Erstspender, im Mai waren unter 252 sogar zwölf Erstspender.

Die nächste Gelegenheit, den Blutspendern nachzueifern, ist am Sonntag, 30. Oktober. »Sie sind Vorbilder für uns alle, danke für Ihre Treue und Menschlichkeit«, schloss Markus Tress seine Ansprache, bevor der Abend bei Getränken, Snacks und Gesprächen gemütlich ausklang. (GEA)