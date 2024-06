Hohensteiner »Agile Herren« sind seit 50 Jahren aktiv

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Seit 50 Jahren treffen sich Breitensportler aus Hohenstein getreu dem Motto »Bewegung hält gesund!« montagabends in der Hohensteinhalle.

Der Beginn der Gruppe liegt im Jahr 1973 mit der Einweihung der Hohensteinschule einschließlich einer Sporthalle und eines Hallenbads. Die neu errichteten Sportstätten der Schule wurden auch für den Vereinssport geöffnet und bieten somit eine ganzjährige Trainingsmöglichkeit, unabhängig vom Wetter und von den Jahreszeiten.

Über Kontakte der bestehenden Trainingsgemeinschaft Lichtenstein in den Bereichen Leichtathletik und Skifahren war es möglich, Hubert Binder, damals schon Übungsleiter in Engstingen, für die AH-Sportgruppe in Hohenstein zu gewinnen. Das war wie ein Sechser im Lotto, wie sich später herausstellte. Der Montagabend war von diesem Zeitpunkt an für Sportbegeisterte aus Hohenstein und Engstingen die gesetzte Größe, um sich für den Alltag und auch mit zunehmendem Alter fit zu halten.

Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen

Der montägliche Treff brachte damals neben der Annäherung der eigenständigen Dörfer auch für Neubürger und zum Beispiel auch Mitarbeitern der Firma Schwörer eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und mit frischen Ideen das Zusammenleben zu bereichern. Sehr schnell wurden 20 bis 25 Teilnehmer erreicht, die sich, wenn auch mit wechselnden Personen, über das halbe Jahrhundert konstant gehalten hat.

Das Trainingsprogramm umfasst schwerpunktmäßig Gymnastik für den ganzen Körper, Rückentraining, Muskelaufbau und Verbesserung der Beweglichkeit. Je nach Jahreszeit auch mit Skigymnastik im Winter und Nordic Walking im Sommer in der freien Natur. Ballspiele als Abschluss der körperlichen Übungen haben sich über die Jahrzehnte einen festen Platz im Trainingsprogramm erobert. Waren es in den Anfangsjahren Prellball, Hallenhockey und Fußball, wurde, um auch die Verletzungsgefahr zu minimieren, der Reiz des Volleyballspiels entdeckt. Diese Ballspielart beschließt inzwischen jeden Trainingsabend und erfreut sich großer Beliebtheit.

Die Geselligkeit hat von Anfang an den Zusammenhalt der Sportgruppe positiv mitgeprägt. Wer nach dem Duschen noch Lust auf eine »innere Erfrischung und einen gemütlichen Plausch« hat, geht mit ins Lamm nach Ödenwaldstetten. Auch wenn die Herren zur Körperertüchtigung unter sich sind, bei größeren Unternehmungen sind die Partnerinnen immer gern gesehene Gäste. Bei Ski-Ausfahrten, Rad-, Wander- und Erlebniswochen-enden steht die familiäre Geselligkeit im Mittelpunkt.

Dank für Einsatz

So auch zur Jubiläumstour. Je nach Lust und Möglichkeit kann zwischen Fahrrad- oder Nordic-Walking-Strecke gewählt werden. Sozusagen direkt vor der Haustüre bietet sich die Alblandschaft dazu bestens an. Die Radler starten ihre Tour vom Parkplatz »Brechhölzle« in Bernloch, die Wanderer in Bleichstetten. Zur Mittagszeit treffen sich die Gruppen am Rutschenfelsen oberhalb von Bad Urach zur gemeinsamen Einkehr in der »Rohrauer Hütte«. Nach Vollendung der jeweiligen Runde wird der Jubiläumstag in gemütlicher Runde in der Pizzeria De Vita gefeiert.

Die Montagssportler wollen auch noch danken: Hubert Binder hat es in über 40 Jahren in einer »hervorragenden und wissenden Art verstanden, unsere körperliche und geistige Fitness zu trainieren«. Gesundheitsbedingt gab er die Leitung an Klaus Vöhringer weiter. »Auch diesen ›Stabwechsel‹ haben wir ihm mit zu verdanken. Mit großem Respekt bedankt sich die Montags-AH für diese jahrzehntelange, uneigennützige Arbeit zum Wohle unserer Gesundheit. In diesen Dank schließen wir auch Klaus Vöhringer ein, der die großen Fußspuren aufs Beste ausfüllt. Danke für diesen nicht selbstverständlichen Einsatz.« (fm)