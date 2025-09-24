Hayinger Bücherei jetzt digital

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. In der kleinen Gemeindebücherei in Hayingen, die seit 1965 im evangelischen Gemeindehaus in Hayingen untergebracht ist, weht nun ein frischer Wind: Mit einem umfassenden Digitalisierungsprojekt wird die Ausleihe von Büchern und Tonies für die Zukunft fit gemacht.

Dank großzügiger Fördermittel aus dem Leader-Programm, finanziert mit Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des ELR sowie mit Mitteln des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, konnte das Digitalisierungsprojekt pünktlich zum neuen Schuljahr umgesetzt werden. Mit mehr als 1.400 aktuellen Büchern, die im Schwerpunkt Kinder und Jugendliche ansprechen sollen, lädt die Bücherei immer mittwochs zum Stöbern, Schmökern und Ausleihen ein. Besonders beliebt sind seit zwei Jahren die ausleihbaren Tonie-Boxen und die mehr als 20 verschiedenen Tonies, die Hörbücher gespeichert haben. Aber auch Sachbücher und Romane für alle Altersklassen sind in begrenztem Umfang vorhanden.

Mit viel Herzblut wird die Gemeindebücherei von den drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Silke Halangk, Kirsten Neumann und Doris Steinhart geführt. Durch die Digitalisierung kann das Team die Ausleihe und Recherche der Bücher noch einfacher und zeitsparender abwickeln.

»Wichtig ist, dass es ein Ort für alle sein soll – jeder ist willkommen«, heißt es in der Mitteilung der Bücherei. Daher ist die Ausleihe der Bücher und Tonies weiterhin kostenlos. Interessierte können mittwochs (außer in den Ferien) von 16 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Hayingen zu Besuch kommen oder einen Blick in die Bücherei werfen, wenn es am 5. Oktober ein Einweihungsfest zum barrierefreien Umbau des evangelischen Gemeindehauses gibt. (eg)