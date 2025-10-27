Hay-Fidelity: Hayinger Chor begeisterte mit Rock und Balladen

Der Chopper machte es klar, Hay-Fidelity ging rockig zur Sache. FOTO: VEREIN

HAYINGEN. Nach dem Motto »We will rock you« verwandelte der Chor Hay-Fidelity die Digelfeldhalle Hayingen in ein musikalisches Spektakel. Rund 300 Gäste folgten der Einladung zum Jahreskonzert und wurden mit einem Abend voller Power, Gefühl und Überraschungen belohnt.

Schon im Foyer wurde klar: Hier wird nicht nur gesungen, sondern inszeniert. Ein Motorrad begrüßte die Besucher. In der Halle selbst schwebte ein weiteres Motorrad über dem Publikum – ein visuelles Statement, das den rockigen Charakter des Abends unterstrich.

Dunkelheit, Stampfen, Queen

In völliger Dunkelheit begann das Konzert. Nur rhythmisches Stampfen und Klatschen verrieten, was kommen sollte: ein mitreißendes Queen-Medley mit Klassikern, neben »We will rock you« mit »Bohemian Rhapsody« und »We are the Champions« – der Funke sprang sofort über.

Durch das Programm führten die Vorsitzende Karin Bachmann zusammen mit Manfred Zmeck, dem Dirigenten des Chores. Mit deutschsprachigen Rock- und Popsongs wie »Altes Fieber« (Die Toten Hosen), »Horizont« (Udo Lindenberg) und »Westerland« (Die Ärzte) zeigte der Chor seine Vielseitigkeit ebenso wie bei der Powerballade »The Power of Love« (Jennifer Rush), die durch die Solostimme von Cindy Kreil abgerundet wurde. Bei »Über sieben Brücken musst du gehen« von Karat durfte das Publikum die Kraft des gemeinsamen Singens spüren.

Stürmischen Applaus erntete die Tanzgruppe »Rocking Biber«, die mit Rock ’n’ Roll-Tänzen und akrobatischen Tanzeinlagen über die Bühne wirbelten.

Nach der Pause wurde das Publikum zu einem Zeitsprung mitgenommen. Die Solisten Gitta Schwörer und Marc Hanßen entführten mit dem »Time Warp« (Rocky Horror Picture Show) den Saal ins Jahr 1975. In dem Lied »A million dreams« besang der Chor, wie kraftvoll Träume und die Macht der Vorstellung sein können. Mitreißend präsentierte Solistin Sandra Milosevic »Rolling in the deep« von Adele zusammen mit dem Chor.

Abgefahrenes Finale

Ein besonderes Highlight war das von Manfred Zmeck arrangierte Medley »Abgefahren«, das musikalisch die verschiedenen Verkehrsmittel unserer Zeit besingt. Zug, Auto, Fahrrad, Motorrad, Bus – sogar das Ufo – kamen im Lied vor. Am Ende war man sich jedoch einig: »Am besten geht man doch zu Fuß«.

Den Schluss bildete der Rocksong »Stairway to Heaven« mit seiner mystischen Atmosphäre.

Nach zwei Zugaben ging ein rockiges Konzert zu Ende. Danach wurde bei bester Stimmung noch bis spät in die Nacht gefeiert und gelacht – nach dem Motto: Hay-Fidelity lässt nicht nur die Bühne, sondern auch Herzen beben. (eg)